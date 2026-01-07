Guía de viaje para visitar Marruecos

Marruecos cuenta con una larga historia, forjada por dinastías imperiales, una rica gastronomía y vibrantes tradiciones artísticas. Desde la luz única de Tánger hasta el vasto silencio del desierto del Sahara, el país invita a retroceder en el tiempo en medio del camino entre África, Europa y Oriente Medio.

Al consultar el sitio web oficial de turismo, visitmorocco.com , descubrimos las múltiples maravillas del país magrebí. Un buen punto de partida son las Ciudades Imperiales de Marruecos, hogar de los sitios patrimoniales más importantes del país y testimonio vivo de su pasado.

Rabat

La capital de Marruecos es una ciudad arraigada en la historia. Entre sus principales atractivos se encuentran la Kasbah de los Udayas, Patrimonio Mundial de la UNESCO con vistas al Atlántico, y Chellah, una necrópolis de la época meriní donde antiguas ruinas conviven con jardines y cigüeñas.

Tenga en cuenta el Mausoleo de Mohamed V, el Museo Mohammed VI de Arte Moderno y Contemporáneo y los Jardines Exóticos de Bouknadel.

Fez

Conocida como la perla imperial, Fez es un centro urbano del siglo XIII con un rico legado multicultural. Su medina, Fez el-Bali, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un laberinto de calles estrechas repletas de mercados, talleres y pequeños restaurantes. El antiguo Palacio Real de Fez, construido en 1276, sigue siendo la residencia oficial del rey en la ciudad. Aunque no está abierto al público, sus imponentes puertas y su elaborada ornamentación forman parte del patrimonio real marroquí.

Meknes

La medina de Meknes y los restos de su complejo palaciego real han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bab Mansour, una obra maestra de la arquitectura hispano-morisca, domina la plaza El Hedime y sirve como puerta de entrada a la ciudad antigua. Cerca se encuentran las impresionantes caballerizas y graneros reales del sultán Moulay Ismail.

Justo al norte de Meknes se encuentra Volubilis, el mayor yacimiento arqueológico romano de Marruecos, donde arcos triunfales y villas con mosaicos atestiguan el antiguo esplendor de la ciudad. Meknes también es conocida por sus manantiales termales y sus expertos artesanos.

Marrakech

La ciudad más visitada de Marruecos, Marrakech cautiva a todos con su energía vibrante, su histórica medina y sus bulliciosos zocos (mercados). Con casi mil años de antigüedad, la ciudad parece suspendida en el tiempo. La plaza Jemaa El Fna es el corazón cultural de Marrakech, donde locales y visitantes se reúnen para disfrutar de la comida callejera y de espectáculos en vivo de narradores, músicos y adivinos. Recorrer los zocos revela puestos coloridos, especias aromáticas y el ritmo animado de la vida cotidiana.

Gastronomía

La cocina marroquí es una fiesta de sabores, rica en especias como el azafrán, el comino y el jengibre. Entre los platos más emblemáticos se encuentran el tajín y el cuscús, además de la pastela, la sopa harira, el zaalouk, las tortitas msemen y la dulce chebakia, tradicionalmente acompañada de té de menta.

El tajín, el plato más representativo de Marruecos, es un guiso de cocción lenta preparado en un recipiente de barro cónico, que combina carne o pollo con especias, verduras y toques agridulces como limones en conserva o frutos secos. Las opciones para comer van desde restaurantes elegantes hasta locales tradicionales habilitados en acogedoras casas de huéspedes y restaurantes.

Mejor época para visitar

La primavera (marzo–mayo) y el otoño (septiembre–noviembre) ofrecen un clima agradable, ideal para recorrer ciudades, hacer senderismo y realizar excursiones al desierto. El invierno (diciembre–febrero) es temporada baja, con temperaturas más frescas y precios más bajos, especialmente adecuada para visitar las ciudades y las regiones del sur.

Idioma

El árabe es el idioma oficial de Marruecos, pero el inglés, el francés y el español se hablan en las principales ciudades y zonas turísticas.

Dónde alojarse

Marruecos ofrece opciones de alojamiento para todos los presupuestos, desde hoteles de lujo de cinco estrellas hasta pequeños hoteles boutique, hostales y apartamentos de Airbnb. Muchos paquetes turísticos incluyen transporte, alojamiento y comidas.

Cómo llegar

Varias aerolíneas ofrecen vuelos directos desde las principales ciudades de Estados Unidos a Casablanca y Marrakech, entre ellas Royal Air Maroc, con salidas desde Nueva York, Washington D. C., Boston y Miami.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días, pero deben contar con un pasaporte válido por al menos seis meses después de la fecha de salida de Marruecos y con al menos una página en blanco. Los viajeros con otros pasaportes deben consultar con el consulado marroquí más cercano.

Para más información, visite visitmorocco.com disponible en varios idiomas en internet.