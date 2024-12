Cuestionan cifra de muertes en Gaza

Además, ningún grupo independiente o fuerza internacional de naciones avala la cifra reportada por Hamás.

Algunos de los hallazgos clave incluyen hombres listados como mujeres para inflar las muertes femeninas, adultos registrados como niños, muertes desproporcionadas de hombres en edad de luchar, la inclusión de muertes naturales en los informes y la falta de información de los medios sobre las muertes de combatientes.

De las más de 45.000 muertes reportadas por Gaza, Israel afirma que al menos 17.000 son combatientes terroristas, aunque otras cifras mencionan 20.000.

La investigación revela que, a pesar de informar periódicamente sobre las cifras de víctimas reportadas por la autoridad de Gaza, muchas publicaciones omiten el número de combatientes muertos.

Al informar sobre el número de muertos en Gaza, el Ministerio de Salud, dirigido por Hamás, no diferencia entre víctimas de combatientes y civiles.

Acorde con el informe, esta inexactitud periodística estaría destinada a presentar al Ejército de Israel como vehículo deliberado contra civiles.

El estudio se centra en los informes publicados por influyentes medios de noticias en inglés, como BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Associated Press, Reuters y ABC.

El conjunto de datos comprendía 1.378 artículos. El análisis se realizó tanto de forma colectiva como individual por publicación, con tamaños de muestra que oscilaron entre 111 artículos (ABC) y 246 artículos (The Guardian). El intervalo de confianza máximo para nuestras tasas estimadas es ± 4%.

El estudio denota que sólo el 3% de las publicaciones citan datos israelíes, y los datos proporcionados por Hamás representan el 97%.

En otras palabras, los medios de comunicación solo tuvieron en cuenta las cifras reportadas por Hamás.

El informe no tiene en cuenta los artículos publicados por medios en español u otro idioma, pero bastaría echar un ojo a la diversa prensa internacional para darse cuenta de que la norma es tener en cuenta lo que Hamás reporta.

Salvo algunos medios, como DIARIO LAS AMÉRICAS, han tenido en cuenta los datos de bajas de combatientes terroristas.