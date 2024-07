Denuncian supuesta muerte de cubanos mercenarios en tropas rusas

Y agregó: "El comandante anunció de que el combate tuvo lugar el 20 de junio cerca de la ciudad de Siversk, al norte de Donetsk, la cual ha sido uno de los principales puntos de batalla desde la invasión rusa en el 2022".

Sobre los ciudadanos cubanos relacionados con el conflicto, reveló que "se calcula que entre 4 y 16 cubanos pueden haber muerto durante un intento ruso de emboscar a la 54 Brigada".

Como indicó, los cuerpos de dos cubanos (Leonel Fundichely Duquesne y Denis Frank Pacheco Rubio) "fueron capturados por las tropas de Ucrania junto con sus cédulas de identidad".

Un aspecto clave de esta noticia, consideró, "es que estos cubanos formaban parte de unidades comando o fuerzas especiales rusas conocidas como 'grupos tormenta'. El regimiento ruso que atacó a la 54 [Brigada] contaba con 16 grupos tormenta, en cada uno de los cuales hay dos cubanos".

Esto significa, puntualizó, "que estos cubanos son especialistas militares, miembros de tropas élite del régimen castrista, porque si no, no pudieran participar, al no tener la preparación necesaria, en estas unidades élite rusas que han sido desplegadas en territorio ocupado de Ucrania".

"La inteligencia ucraniana ha dado a conocer de que estiman que hasta el 40% de las tropas cubanas desplegadas en Ucrania al servicio de Rusia son en realidad tropas élite del Ministerio del Interior, que pertenecen a los servicios del MININT y que están, en esta guerra en Ucrania o en Bielorrusia perfeccionando su capacidad para la guerra y ayudando en lugares clave a la ofensiva rusa contra los patriotas de Ucrania", añadió.

En diversos reportes se ha denunciado la participación de mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania, así como las muertes de muchos de ellos. El 8 de septiembre del año pasado la Cancillería cubana informó sobre la detención de 17 individuos acusados de estar implicados en actividades relacionadas con la trata de personas, enfrentando posibles condenas de hasta 30 años de prisión por mercenarismo.

Menos de una semana después, el embajador cubano en Moscú había indicado que su gobierno no objetaba la participación de sus ciudadanos en las Fuerzas Armadas rusas, siempre que esta se llevara a cabo de manera legal. Sin embargo, horas después, el ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que el Estado cubano prohíbe expresamente la participación de sus ciudadanos en cualquier conflicto armado y se opone firmemente al mercenarismo.