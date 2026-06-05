viernes 5  de  junio 2026
JUSTICIA

Detenido en España un hostelero por explotar inmigrantes en situación de vulnerabilidad

Las víctimas, un matrimonio venezolano, fueron a España buscando un futuro mejor y para su hija, que padecía una grave enfermedad

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

PIXABAY

GRANADA.- La denuncia de un matrimonio venezolano en situación de vulnerabilidad que sufrió explotación laboral en España ha permitido detener a un empresario en Granada (sur de España) acusado de trata de personas.

Según informó este viernes la Policía Nacional, la investigación se inició tras la denuncia de los dos perjudicados, a través del teléfono de la trata, en la que informaban que habían sido captados por un empresario cuando asistieron a un evento de motivación emocional al que ellos habían acudido buscando apoyo y alguna salida a su situación familiar, económica y social.

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Las víctimas, un matrimonio venezolano de 53 años, habían venido a España buscando un futuro mejor y para que una hija, que padecía una grave enfermedad, recibiera asistencia médica inmediata.

La hija falleció al poco tiempo de llegar la unidad familiar a España, por lo que acudieron a este evento de motivación personal.

Tras exponer su precaria situación les presentaron a una persona que les aseguró que regentaba tres negocios y les ofreció trabajo.

Las condiciones eran un salario de 1.200 euros al mes cada uno con alojamiento y comida gratis, así como la posibilidad futura de hacerles un contrato de trabajo con el que pudieran regularizarse.

El matrimonio aceptó y se trasladó a la localidad granadina, donde empezaron a trabajar al día siguiente.

La pareja, que se encontraba en situación irregular en España y no podía desarrollar actividad laboral, compartía empleo con otra pareja de extranjeros de otro país de Centroamérica, que se hallaban en la misma situación irregular en nuestro país.

Al recibir el primer salario mensual, por realizar jornadas de hasta 16 horas seguidas todos los días de la semana, comprobaron no solo que su salario mensual había bajado a unos 1.000 euros, sino que de ese importe les descontaban el alquiler mensual.

Además, la mujer tuvo que darse de baja en alguna ocasión por cansancio extremo y el empresario le redujo el sueldo por ese motivo a la mitad de lo prometido.

Los agentes comprobaron la veracidad de las declaraciones de las víctimas y detuvieron al empresario por haber captado y trasladado a estas personas aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente.

El detenido, de 36 años y con antecedentes policiales previos, ha sido oído en declaración con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

FUENTE: Con información de EFE

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