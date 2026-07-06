lunes 6  de  julio 2026
INVESTIGACIÓN

Detenidos 1.024 sospechosos en una operación de Interpol contra el tráfico de personas

Las víctimas identificadas procedían de 45 países, pero mayoritariamente de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal

El tráfico de personas, al acecho de la&nbsp; migración.&nbsp;

El tráfico de personas, al acecho de la  migración. 

PIXABAY

PARÍS.- Un total de 1.024 personas fueron detenidas en una operación policial coordinada por Interpol con la participación de 59 países de cuatro continentes que permitió además identificar a 2.070 víctimas.

La agencia policial internacional explicó este lunes en un comunicado que esta operación, bautizada como Global Chain, se desarrolló entre el 8 y el 12 de junio pasado y estuvo centrada en las redes de tráfico de personas implicadas en la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad forzada y otras formas de criminalidad.

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Del total de los arrestados, 334 lo fueron por cargos vinculados con el tráfico de personas y 690 por delitos asociados.

Las víctimas identificadas procedían de 45 países, pero mayoritariamente de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal.

Para llevarla a cabo y facilitar esa coordinación, se utilizaron dos centros de mando en Río de Janeiro, en Brasil, y en Skopje, la capital de Macedonia del Norte.

En Brasil, la Policía Federal desmanteló una estructura que llevaba víctimas a Camboya, donde eran obligadas a participar en estafas por internet. Pudieron ser identificadas 406 víctimas, de las cuales 83 de nacionalidad brasileña y 323 extranjeros.

En Argentina, la Policía Federal llevó a cabo dos redadas en las que fueron rescatadas dos niñas bolivianas que estaban siendo explotadas en una tienda de comestibles y los traficantes fueron detenidos. Las investigaciones pusieron en evidencia una red de explotación más amplia.

Las autoridades belgas desmantelaron una red que captaba a chicas menores de edad a través de las redes sociales, las mantenían cautivas y les obligaban a prostituirse en Bélgica y en Francia.

En conjunto, en esta operación alrededor de un 10 % de las víctimas eran menores procedentes del continente americano y fueron sometidas a explotación sexual.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, señaló que "la trata de personas sigue siendo una de las formas más lucrativas y extendidas de delincuencia organizada en todo el mundo, ya que genera cientos de miles de millones en ingresos ilícitos cada año y causa un daño grave y duradero a las víctimas".

FUENTE: Con información de AFP

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