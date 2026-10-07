miércoles 7  de  octubre 2026
CRISIS

Muere Maricarmen Abascal, la octogenaria cuyo desalojo desató movilizaciones por la vivienda en España

Maricarmen Abascal falleció en el hospital Gregorio Marañón, dos semanas después de haber abandonado su hogar en el barrio de Retiro

Maricarmen Abascal (AFP)

Maricarmen Abascal (AFP)

Por Elena Moreno

MADRID — Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, murió este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

Dos semanas después de que fuera desalojada de la vivienda en la que habitó por siete décadas, falleció en el hospital Gregorio Marañón. La información sobre su deceso la informó el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. "Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", indicó la organización.

Lee además
El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez.
ANUNCIO

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España para el 29 de noviembre
Alberto Núñez Feijóo, (PP), dijo que su visita a Ceuta es un compromiso para que todo regrese a la normalidad (AFP)
ELECCIONES

Núñez Feijóo lanza simbólicamente su candidatura en Ceuta con la promesa de cambio en España

El comunicado, firmado también por su familia y su abogada, recuerda que permanecía hospitalizada desde el desahucio. “Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, lamentan.

Los firmantes consideran que lo ocurrido tras su desalojo supone “un antes y un después en la historia de este país”, pero advierten de que “el costo para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”. Y se despiden con la petición que ella les repetía: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

Un 23 de septiembre empezó la lucha

El pasado 23 de septiembre fue desalojada de su casa en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid, y desde ese mismo momento, comenzaron las protestas.

Desde hacía seis años, Maricarmen había sido advertida de que debería abandonar su hogar. Una empresa había comprado su piso por un precio ínfimo para la zona donde está ubicado.

Con su pensión de 1.400 euros pagaba el alquiler del piso, unos 500 euros y otras deudas. Nunca dejó de cancelar la renta. Pero en 2020, los propietarios le informaron que debía abandonar el inmueble porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre, que no constaba como inquilina, por una ley franquista y luego a ella.

Y desde entonces la intentaron desalojar cuatro veces y no aceptaron ninguna de las propuestas que recibieron, entre ellas, pagar la diferencia del alquiler (le pedían 1.600 euros) o comprar el apartamento.

La foto de cuando salió de su casa en una camilla rumbo al hospital recorrió el mundo y se convirtió en un ícono que retrató la crisis de vivienda en España.

La presión social en España fue el detonante para que Maricarmen lograra un acuerdo que le permitiría regresar a su casa. Pero con sus 87 años de edad, su discapacidad que la obligaba a desplazarse en sillas de ruedas y encima, los procesos judiciales, su cuerpo cedió.

Un cúmulo de protestas

Su caso desencadenó un cúmulo de protestas. Las movilizaciones de la sociedad civil española fueron nacionales y un grupo de manifestantes incluso acampó en la mismísima Puerta del Sol.

Su caso llegó al gobierno, el cual aprobó dos decretos sobre el tema de vivienda que fueron rechazados por el Congreso de Diputados. Esta situación se sumó a los varios factores que han originado una crisis política en España, lo que conllevó la convocatoria de elecciones generales anticipadas por parte del presidente socialista del gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre. Además, un llamado a huelga general por la vivienda por los sindicatos, programado para el 11 de noviembre.

Tras el adelanto de las elecciones generales, el gobierno aprobó de nuevo dos decretos de vivienda, que se debatirán y votarán en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre, y existe la posibilidad de que sean aprobados.

FUENTE: Con información de El País/El Mundo/EFE/ BBC

Temas
Te puede interesar

Sánchez deja "patas arriba" a España y la frase no escrita: "Nunca más"

La versión de la defensa de José Luis Zapatero sobre las joyas saudíes enfrenta nuevos cuestionamientos

La escritora portuguesa Aida dos Santos, Premio Nacional de Ensayo 2026 de España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

El servicio de Metrorail en Miami-dade cuenta con dos líneas que suman 25 millas. 
MEDIO DÓLAR MÁS

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

Te puede interesar

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

Por Leonardo Morales
Representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Industria y Seguridad ofrecieron detalles del operativo en Miami.
EEUU-CUBA

Federales investigan a empresas y personas por cargamentos de combustible destinados a Cuba

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.
VENEZUELA

¡Feliz cumpleaños, María Corina! el compromiso por la libertad sigue intacto