Muere Maricarmen Abascal, la octogenaria cuyo desalojo desató movilizaciones por la vivienda en España

MADRID — Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, murió este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

Dos semanas después de que fuera desalojada de la vivienda en la que habitó por siete décadas, falleció en el hospital Gregorio Marañón. La información sobre su deceso la informó el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. "Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", indicó la organización.

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El comunicado, firmado también por su familia y su abogada, recuerda que permanecía hospitalizada desde el desahucio. “Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, lamentan.

Los firmantes consideran que lo ocurrido tras su desalojo supone “un antes y un después en la historia de este país”, pero advierten de que “el costo para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”. Y se despiden con la petición que ella les repetía: “Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

Un 23 de septiembre empezó la lucha

El pasado 23 de septiembre fue desalojada de su casa en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid, y desde ese mismo momento, comenzaron las protestas.

Desde hacía seis años, Maricarmen había sido advertida de que debería abandonar su hogar. Una empresa había comprado su piso por un precio ínfimo para la zona donde está ubicado.

Con su pensión de 1.400 euros pagaba el alquiler del piso, unos 500 euros y otras deudas. Nunca dejó de cancelar la renta. Pero en 2020, los propietarios le informaron que debía abandonar el inmueble porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre, que no constaba como inquilina, por una ley franquista y luego a ella.

Y desde entonces la intentaron desalojar cuatro veces y no aceptaron ninguna de las propuestas que recibieron, entre ellas, pagar la diferencia del alquiler (le pedían 1.600 euros) o comprar el apartamento.

La foto de cuando salió de su casa en una camilla rumbo al hospital recorrió el mundo y se convirtió en un ícono que retrató la crisis de vivienda en España.

La presión social en España fue el detonante para que Maricarmen lograra un acuerdo que le permitiría regresar a su casa. Pero con sus 87 años de edad, su discapacidad que la obligaba a desplazarse en sillas de ruedas y encima, los procesos judiciales, su cuerpo cedió.

Un cúmulo de protestas

Su caso desencadenó un cúmulo de protestas. Las movilizaciones de la sociedad civil española fueron nacionales y un grupo de manifestantes incluso acampó en la mismísima Puerta del Sol.

Su caso llegó al gobierno, el cual aprobó dos decretos sobre el tema de vivienda que fueron rechazados por el Congreso de Diputados. Esta situación se sumó a los varios factores que han originado una crisis política en España, lo que conllevó la convocatoria de elecciones generales anticipadas por parte del presidente socialista del gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre. Además, un llamado a huelga general por la vivienda por los sindicatos, programado para el 11 de noviembre.

Tras el adelanto de las elecciones generales, el gobierno aprobó de nuevo dos decretos de vivienda, que se debatirán y votarán en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre, y existe la posibilidad de que sean aprobados.

FUENTE: Con información de El País/El Mundo/EFE/ BBC