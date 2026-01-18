Claves de la suspensión de visas estadounidenses que entran en vigor a partir del 21 de enero

MIAMI.— La administración del presidente Donald Trump suspenderá a partir del 21 de enero la tramitación de solicitudes de visa para la residencia permanente en Estados Unidos de ciudadanos de 75 países, una decisión que profundiza el endurecimiento de la política migratoria y que afecta a naciones de todos los continentes.

Entre los países incluidos en la medida figuran Brasil, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Cuba, Guatemala y Haití , así como Nigeria, Pakistán, Tailandia, Rusia y Egipto , entre otros. Aunque las solicitudes podrán presentarse de manera formal, no habrá avances en su procesamiento mientras esté vigente la suspensión.

El Departamento de Estado explicó que la política responde a la directriz del presidente Trump de que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes. “El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes no deben convertirse en una carga financiera para los estadounidenses”, señala un comunicado oficial, que justifica la medida como un mecanismo para impedir que personas provenientes de países considerados de “alto riesgo” utilicen asistencia social en Estados Unidos.

Las visas ya otorgadas a ciudadanos de los países afectados seguirán siendo válidas. La única excepción a la suspensión será para personas con doble nacionalidad que soliciten la visa utilizando el pasaporte de un país que no esté incluido en la lista.

Una “carga pública”

Por el momento, no se ha precisado cuánto durará la suspensión, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ante la posibilidad de que se trate de una medida indefinida.

El gobierno sostiene que la suspensión contribuirá a reducir el gasto público en ayudas sociales, bajo el argumento de que ciertos inmigrantes “extraen riqueza del pueblo de Estados Unidos”.

Aunque ya existe una normativa que permite rechazar solicitudes de residencia si se considera que el solicitante podría convertirse en una “carga pública”, esta regla se evalúa caso por caso y rara vez se aplica de forma amplia.

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, con sede en Estados Unidos, recuerda que muchos programas sociales no constituyen una carga pública, incluidos servicios de salud, nutrición y vivienda. Solo podrían ser rechazados aquellos solicitantes que previsiblemente dependan de ayudas económicas para sostener sus ingresos o de asistencia estatal a largo plazo.

Endurecimiento de la política migratoria

Durante su primer mandato, Trump intentó ampliar el alcance de esta norma, pero esos cambios fueron revertidos en 2022 por la administración del demócrata Joe Biden, quien mantuvo una política de fronteras abiertas que desbordó el sistema migratorio. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) volvió a proponer modificaciones en noviembre, al considerar que la regulación actual limita excesivamente la capacidad de los oficiales de inmigración para evaluar el riesgo fiscal de los migrantes.

La suspensión de visas se suma a una serie de medidas adoptadas durante el segundo mandato de Trump. En junio de 2025, el gobierno impuso una prohibición total de viajes a ciudadanos de 12 países, ampliada en diciembre a 39 países, con restricciones totales o parciales, principalmente en África, América Latina y Asia.

Asimismo, la administración fijó el límite más bajo de admisión de refugiados en la historia del país, con apenas 7.500 plazas para 2026, muy por debajo de las 125.000 establecidas durante el gobierno de Biden. También se han incrementado las tarifas para visas laborales utilizadas por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros calificados.

El aumento acelerado de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido otro factor clave. Según el DHS, en 2025 se deportaron 605.000 personas, mientras que 1,9 millones habrían abandonado el país de forma voluntaria.

Impacto en viajes y eventos internacionales

Incluso viajeros de países tradicionalmente exentos de visa podrían enfrentar nuevos controles, incluidos exámenes de actividad en redes sociales, si prospera una propuesta presentada en diciembre. Entre los países potencialmente afectados figuran Chile, Australia, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido, lo que refuerza la percepción de un entorno cada vez más restrictivo para los extranjeros.

La suspensión de solicitudes de residencia permanente no afectará directamente a turistas ni a quienes viajen por estancias cortas, ni tampoco a los visitantes previstos para el Mundial de Fútbol, que se celebrará este año en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, aficionados de países como Haití e Irán, cuyas selecciones participarán en el torneo, no podrán ingresar a Estados Unidos debido a prohibiciones de viaje vigentes. Senegal y Costa de Marfil también enfrentan restricciones significativas por prohibiciones parciales.

FUENTE: Con información de DW US