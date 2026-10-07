EEUU reclama a Rusia más información por sospecha de peste

En esta fotografía de archivo sin fecha, distribuida por el Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, especialistas trabajan en un laboratorio como parte de las medidas antiepidémicas durante la Universiada de Invierno de 2019 en Krasnoyarsk.

WASHINGTON. -Estados Unidos reclamó oficialmente "más información" a Rusia tras la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

Las autoridades rusas niegan haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk tras el deceso, del que informaron varios medios rusos el pasado viernes.

Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamaron transparencia a Moscú y el presidente Donald Trump, dijo que hablará "muy pronto" con su homólogo Vladimir Putin al respecto.

"Hemos pedido oficialmente más información al gobierno ruso", declaró el martes por la noche un portavoz de la diplomacia estadounidense.

El Departamento de Estado se mantiene "en contacto oficial" con otros países para "intercambiar información", agregó.

Una fuente cercana al caso confirmó que la petición estadounidense se mandó por los canales diplomáticos oficiales.

Interrogado al respecto el martes, Trump dijo que tenía "una llamada programada" con el presidente ruso y que esta ocurriría "muy pronto".

Rusia advierte de "información falsa"

Rusia cargó el miércoles contra los medios por mencionar un segundo caso sospechoso de peste en Siberia, diciendo que la mayoría de las noticias sobre la situación eran "información falsa".

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

El miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió además que se aclaren "las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que señalan que un segundo empleado padece una neumonía de origen indeterminado".

Cuándo empezó la preocupación

Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando trascendió que Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció por esa enfermedad.

Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

La principal agencia de salud pública estadounidense (CDC) dijo el martes que seguía "de cerca la evolución de la situación", aunque precisó que "nada indica que exista una amenaza más amplia para Estados Unidos".

En una línea similar, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, afirmó el martes desde Ginebra que "el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea".

Aun así, el jefe de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que el intercambio de información "es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos".

"Neumonía de origen indeterminado"

Desde Rusia insisten en que que la situación está bajo control. Canales de Telegram y medios locales señalaron que varios hospitales de Irkutsk impusieron una cuarentena de tres semanas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, desmintió que se hayan endurecido las medidas sanitarias en la región y que se hayan impuesto restricciones.

También aseguró que la situación sanitaria y epidemiológica era estable en la región de Irkutsk y, en concreto, en la ciudad de Shélejov, donde está el hospital en el que murió la empleada del laboratorio.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Hasta 200 personas con las que tuvo contacto se encuentran en cuarentena, añadió el medio.

Sin embargo, el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que una inspección de una comisión de expertos concluyó que "la causa de la muerte fue una neumonía" de origen "indeterminado".

En el cuerpo de la joven no se encontró "ningún microorganismo relacionado" con su actividad profesional, insistió el gobernador, quien añadió que ningún empleado del laboratorio había acudido al médico desde la defunción.

La agencia de salud señaló el martes que cada semana se detectan 16.000 casos de infecciones respiratorias virales en Irkutsk y que en las dos últimas semanas no se registró ninguna tendencia al alza.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS