VATICANO

El Papa señala que hay "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza

Una paz justa, duradera y "respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino", es el deseo del papa León XIV

Esta foto, tomada y distribuida el 9 de mayo de 2025 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante una misa con cardenales en la Capilla Sixtina del Vaticano.&nbsp;&nbsp;

Esta foto, tomada y distribuida el 9 de mayo de 2025 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante una misa con cardenales en la Capilla Sixtina del Vaticano.  

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA. - El papa León XIV dijo que el alto al fuego en Gaza trae consigo "destellos de esperanzas para la Tierra Santa”. Animó a las partes implicadas en el proceso de paz en el Medio Oriente a "seguir con valentía el camino trazado".

Este domingo 12 de octubre, tras la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, el Santo Padre también pidió por "una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino".

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.
IGLESIA CATÓLICA

Más de un millón de personas participan en misa con el Papa en el cierre del Jubileo de los Jóvenes
María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
VENEZUELA

María Corina Machado pide al papa León XIV interceder por la libertad de los presos políticos

Un alto mando de Hamás declaró el sábado que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, retenidos por milicianos palestinos en Gaza, comenzará el lunes por la mañana.

El pontífice abogó por la paz para Ucrania. Señaló que sigue "con dolor" las noticias de los "nuevos y violentos ataques que han afectado a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes, entre ellas niños, y dejando a muchas familias sin electricidad ni calefacción".

Transición en Perú

El Papa dedicó unas palabras al Perú, país donde estuvo muchos años de trabajo pastoral. Se refirió a los momentos de "transición política", tras la crisis provocada por la destitución de la presidenta Dina Boluarte, tras días de protestas.

"Rezo para que Perú pueda continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional", dijo el obispo de Roma.

Por otra parte, León XIV recordó a las víctimas de accidentes laborales, coincidiendo con el Día de las Víctimas de Accidentes Laborales en Italia que se celebra cada 12 de octubre.

"Recemos por ellos y por la seguridad de todos los trabajadores", manifestó.

FUENTE: Con información de Europa Press

