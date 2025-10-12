El Papa señala que hay "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza

Esta foto, tomada y distribuida el 9 de mayo de 2025 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante una misa con cardenales en la Capilla Sixtina del Vaticano.

ROMA. - El papa León XIV dijo que el alto al fuego en Gaza trae consigo "destellos de esperanzas para la Tierra Santa”. Animó a las partes implicadas en el proceso de paz e n el Medio Oriente a "seguir con valentía el camino trazado".

Este domingo 12 de octubre, tras la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, el Santo Padre también pidió por "una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino".

Un alto mando de Hamás declaró el sábado que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, retenidos por milicianos palestinos en Gaza, comenzará el lunes por la mañana.

El pontífice abogó por la paz para Ucrania. Señaló que sigue "con dolor" las noticias de los "nuevos y violentos ataques que han afectado a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes, entre ellas niños, y dejando a muchas familias sin electricidad ni calefacción".

Transición en Perú

El Papa dedicó unas palabras al Perú, país donde estuvo muchos años de trabajo pastoral. Se refirió a los momentos de "transición política", tras la crisis provocada por la destitución de la presidenta Dina Boluarte, tras días de protestas.

"Rezo para que Perú pueda continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional", dijo el obispo de Roma.

Por otra parte, León XIV recordó a las víctimas de accidentes laborales, coincidiendo con el Día de las Víctimas de Accidentes Laborales en Italia que se celebra cada 12 de octubre.

"Recemos por ellos y por la seguridad de todos los trabajadores", manifestó.

FUENTE: Con información de Europa Press