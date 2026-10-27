Elecciones en Israel: Las participación supera el 31% a mediodía, la mayor a esta hora desde 1977

Los israelíes comenzaron a votar en unas elecciones generales planteadas como un referéndum sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que muchos de los votantes consultados por EFE en Jerusalén describen como las más decisivas de la historia del país.

ISRAEL. - El Comité Central Electoral de Israel informó este martes de que el nivel de participación en las elecciones legislativas se sitúa en el 31,5% a mediodía, lo que supone la mayor concurrencia electoral a esta hora desde 1977.

En total, 2,3 millones de israelíes ya han depositado su sufragio a las 12.00 horas del mediodía, lo que apunta a una alta participación, puesto que se trata del dato más alto en casi 40 años, según informan los medios israelíes.

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A esta hora tanto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como su principal rival, el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, han depositado su voto en una jornada en la que más de 7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas.

En estas elecciones, Netanyahu se juega su continuidad tras cuatro años en el poder marcados por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo de fuerzas que, abanderadas por Eisenkot, busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.

Las últimas encuestas muestran a Netanyahu codo a codo con su principal rival, el centrista Gadi Eisenkot, un político novato y exjefe militar con un talante tranquilo.

Con su futuro en juego, Netanyahu denunció que "tres altos funcionarios" de un partido de mayoría árabe "están tratando de robar las elecciones" tras haber sido detenidos en el sur del país con sobres llenos de dinero.

Sin embargo, las autoridades electorales afirmaron que esas personas fueron arrestadas cerca de sus hogares y "aún no habían llegado a los centros de votación". Es un "caso aislado" que se está investigando, precisaron.

También hubo un incidente este martes en Tel Aviv, donde la policía arrestó a un hombre con un cuchillo que se acercó de manera amenazante al líder de izquierdas Yair Golan.

"La incitación y la violencia no nos intimidarán", sostuvo Golan en un comunicado, en el que arremetió contra la "máquina de veneno" de Netanyahu, quien ha atacado duramente a la izquierda durante su campaña.

Los comicios llegan en un momento de crecimiento aislamiento de Israel por su campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como el giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

- "Es ahora o nunca" -

Para muchos israelíes, la elección tiene una importancia decisiva. Decenas de miles de expatriados regresaron al país solo para votar.

La tasa de participación tras tres horas de votación alcanzaba un 16,68%, la más alta desde 1981, según datos de la comisión electoral.

"Siento que este es el momento decisivo. Es ahora o nunca; de lo contrario, el país realmente ya no sobrevivirá", dijo Eilana Zisblit, que volvió por primera vez a Israel tras casi 30 años en Canadá.

"El país va en una dirección muy, muy mala. Tanto para los judíos y los árabes que viven aquí, como para los judíos que viven en el extranjero", dijo la mujer de 55 años, quien votó por el bloque de Eisenkot.

Esta sensación es compartida por muchos israelíes entrevistados recientemente por la AFP, que reflejan la profunda división de este país de unos 10 millones de habitantes.

"Es la elección más importante porque la mitad del país ha rechazado los valores básicos sobre los cuales se creó el Estado de Israel", opinó Noam, de 78 años.

Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, dijo que votaría por Netanyahu "porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles".

Votación histórica

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acudido temprano a votar junto a su mujer, Sara, en Jerusalén, desde donde ha reafirmado la importancia de una alta participación en el marco de la intensa jornada electoral que se está desarrollando en el país.

"¡Id a votar!", ha subrayado ante la prensa tras depositar su voto, al tiempo que ha alertado de que los votantes árabes están "yendo corriendo a votar", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El mandatario, que ha acusado al partido Raam --de corte islamista y conservador-- de "tratar de robar las elecciones" después de que varios miembros de la formación fueran detenidos por intentar presuntamente sobornar a votantes. "Es algo grave. Es delictivo. Os estoy avisando", ha apuntado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el electorado de la zona del Neguev está conformado por grandes poblaciones de árabes y no de judíos, si bien no se ha referido a ningún dato concreto o estadística. "Hay que ir a votar. Ni playa ni barbacoa, que todo el mundo vaya a votar al Likud", ha declarado al pedir el voto para su partido.

"Lo que está en juego es el futuro de nuestro Estado judío", ha insistido, antes de advertir de que la posible victoria de partidos sionistas de la oposición o partidos árabes "traerá el final del Estado tal y como lo conocemos".

Este mismo martes por la mañana, el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, principal favorito de la oposición para ganar la contienda, ha acudido también a votar junto a su esposa, Hana, en la ciudad de Herzliya. "He estado en la ciudad sureña de Ofakim, en la frontera con Gaza. La gente no se atreve a acercarse a la zona tres años después de los ataques del 7 de octubre", ha lamentado.

"He ido a otras ciudades y, desafortunadamente, hemos visto colas excesivamente largas para votar", ha manifestado, antes de instar a la población a "no dejarse engañar por la campaña del miedo de Net

FUENTE: Con información de EFE/AFP/EUROPA PRESS