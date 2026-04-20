Emiratos Árabes desmonta una célula "extremista" proiraní

El asesor del presidente de Emiratos árabes Unidos, Anwar Gargash, aseguró el 16 de abril que desde su país ven a Irán como "un enemigo importante", en el que no pueden confiar (Imagen referencial)

ABU DABI.- Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos anunciaron el desmantelamiento de un grupo "terrorista" proiraní vinculado con Wilayat al Faqí. Además, fueron detenidos varios de sus miembros.

Los sospechosos estaban realizando actividades para "socavar la unidad nacional y desestabilizar el país" , además de fomentar "lealtades extranjeras", según el comunicado oficial, publicado por la agencia de noticias emiratí WAM.

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Asimismo, los detenidos preparaban acciones de sabotaje dentro de territorio iraní. Tenían "ideología extremista que suponía una amenaza para la seguridad interna" y "representaban negativamente" al país.

Este grupo también está acusado de delitos como creación y pertenencia a una organización secreta dentro del país, lealtad a entidades externas y daños a la unidad nacional y a la estabilidad social.

Realizaron actividades de captación y movilización con reuniones secretas dentro y fuera del país "parte de un plan coordinado de entidades externas para lograr acceso a lugares sensibles".

El pasado viernes, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra los líderes de cuatro milicias proiraníes en Irak, entre ellas Katai Hezbolá, por sus ataques contra intereses estadounidenses en el país y sus "actividades terroristas".

El Departamento del Tesoro sancionó a un total de siete hombres a los que acusa de "planificar, dirigir y ejecutar ataques contra personal, instalaciones e intereses" de Washington en territorio iraquí.

Irán, un "enemigo importante"

El asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, aseguró el 16 de abril que desde su país ven a Irán como "un enemigo importante", en el que no pueden confiar, una perspectiva que podría ser similar en los otros Estados del golfo Pérsico.

"Somos plenamente conscientes de la postura de muchas sociedades árabes que consideran a Israel como el principal enemigo, pero la perspectiva en los Estados del Golfo puede ser diferente. Irán fue quien atacó a los Estados del Golfo con miles de misiles y drones, y por esta razón, no confiamos en él. Lo consideramos un enemigo importante", destacó Gargash.

El funcionario indicó que su país es "transparente" y que tiene preguntas "legítimas sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y drones".

FUENTE: Con información de Europa Press