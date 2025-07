Empresario: España puede terminar como Venezuela si no corrige el intervencionismo de Estado

Asemejó entonces el futuro de la economía con el de Hugo Chávez en Venezuela, donde vivió y tuvo una empresa que finalmente sucumbió ante el dominio estatal, según dijo.

“Vemos en las ciudades españolas locales vacíos, pequeños, porque la gente no puede aguantar (…) ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder como pasó en Venezuela. Y al final va a haber cuatro empresas públicas y las privadas se van a ir”, expresó.

Y prosiguió: “Yo viví en Venezuela la época de Chávez. Yo tenía una empresa allí, y lo viví, y aquí llevamos el camino. Empiezan así, dominando todo. Dominan las televisiones, dominan todo. Y al final, bueno, ¿qué puede pasar? O reaccionamos los españoles y nos ponemos a decir: ‘Oye, esto no puede ser’, o si no vamos mal, vamos mal. Y esto lo estamos viendo por los hermanos venezolanos que vienen aquí”.

España rumbo a Venezuela

Tras relatar sus inicios como empresario y de cómo renunció a su deseo de vida militar al quedar cautivado por el éxito empresarial de una empresa estadounidense que generó 34,000 empleos, se refirió a la situación de España.

Privilegió la sana competencia al criticar el “trabajar menos y pagar más” en una reducción de la jornada laboral, una política que se lleva adelante en España en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas y de la cultura del esfuerzo que el Estado no reconoce.

Sugirió al gobierno de Sánchez “dejar hacer, que no se inmiscuya. Porque se inmiscuye en todo”, dijo tras recordar las prácticas que inició Chávez en Venezuela.

“La intervención pública es lo peor que hay. Y leyes tiene que haber pocas, pero que se cumplan. No hacen falta tantas leyes, tenemos demasiadas que no se cumplen, además, porque encima hay un montón de leyes que no se están cumpliendo”, aseguró.

Intervencionismo en la economía

Deploró el intervencionismo de Estado que en nada favorece a una sana economía.

“Yo creo que este gobierno actual tiene un defecto, que es que cada día se está invirtiendo más en empresas públicas y estas hacen competición a las privadas”

Y explicó por qué.

“Si una empresa pública tiene pérdidas, se las pagamos con los impuestos los españoles, pero una empresa privada la pagan los accionistas. Es la diferencia. Y si cada vez hay menos empresas privadas porque las empresas públicas nos quitan el mercado… Vamos a ver, esto está pasando en muchas cosas”, afirmó.

FUENTE: Tomado de The Objetive