España acepta ayuda internacional para combatir los incendios

Alemania, Eslovaquia y Países Bajos se suman al refuerzo ya proporcionado por Francia e Italia. Actualmente hay 19 incendios forestales activos en situación operativa 2

Llegan a España los dos aviones-cisterna Canadair para participar en el dispositivo contra los incendios.

EuropaPress/ CUENTA X MINISTERIO DEL INTERIOR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de España aceptó el ofrecimiento de Alemania, Eslovaquia y Países Bajos para combatir los incendios que asolan varias zonas de España, sumándose así al refuerzo ya proporcionado por Francia e Italia, y a los despliegues de medios civiles y militares españoles. Actualmente hay 19 incendios forestales activos en situación operativa 2.

Según confirmaron este domingo fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press, el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) sigue activado y está gestionando ofrecimientos de diferentes países mediante reuniones de coordinación con el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias para organizar dichos despliegues y los posibles apoyos futuros.

Así, tras la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España, se aceptó el ofrecimiento de un equipo alemán de bomberos forestales en vehículo (GFFF-V), compuesto por entre 50 y 60 personas y más de 20 vehículos de diferentes capacidades.

El despliegue de este equipo alemán será dirigido por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que desplegará un coordinador nacional que realice las funciones de enlace y coordinación con las autoridades de la Junta de Extremadura. Se está pendiente de decidir la zona de despliegue y de realizar las reuniones de coordinación previas con el equipo para valorar necesidades.

Por otro lado, Eslovaquia puso a disposición un helicóptero BlackHawk de 3.400 litros de agua que se estacionará en la base de la brigada forestal de Pinofranqueado (Cáceres). Asimismo, se aceptó el ofrecimiento de Países Bajos de dos helicópteros Chinook con capacidad de transporte de hasta 7.000 litros de agua, que estacionarán en la Base Aérea de León.

Los aviones de Países Bajos se sumarían a los que ya han llegado a España de Italia y Francia para ayudar en los incendios. Fue el jueves cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la llegada a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia. Mientras, los italianos aterrizaron este sábado en base aérea de Matacán (Salamanca).

En concreto, los dos aviones cisterna Canadair franceses que operaron el pasado jueves y viernes desde la Base de Santiago de Compostela finalizaron misión y regresaron a su país. Por su parte, los otros dos aviones italianos ya están realizando misiones hoy en distintos puntos de León.

UN POSIBLE EQUIPO FRANCÉS DE BOMBEROS FORESTALES EN LEÓN Y OURENSE

Con todo, Interior ha trasladado que se está valorando el ofrecimiento de un equipo francés de bomberos forestales sobre Vehículo (GFFF-V), a la espera de conocer con más detalle los medios que van a desplegar para realizar las coordinaciones oportunas para asignarle misiones. Será desplegado en la provincia de León para poder atender los incendios de esta provincia o de Ourense.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Defensa a través de la Unidad Militar de Emergencia (UME) asignarán misiones e integrarán los equipos franceses y eslovacos entre sus dispositivos.

Según las mismas fuentes, todas las brigadas forestales del MITECO, así como sus medios aéreos, están operando en distintos puntos de las zonas más afectadas por los incendios. La UME activó la totalidad de sus efectivos y unidades de los tres ejércitos se han sumado ya a las labores de extinción en distintos puntos.

A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó la mejoría de la situación meteorológica que se producirá a partir de mañana, hoy se mantienen unas condiciones climatológicas muy adversas para las labores de extinción.

FUENTE: EUROPA PRESS

