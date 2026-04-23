jueves 23  de  abril 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez informa que la amnistía "llega a su fin", aunque quedan 473 presos políticos

La amnistía "ha salido muy bien en cuanto a la cobertura", aseguró Delcy Rodríguez. El chavismo adeuda lista de los beneficiados

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara la ley, que no contempla una caducidad, y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

Rodríguez no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero. Aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

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Según la gobernante interina, la amnistía "ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados", pese a lo que describió como "voces que buscan perturbar los procesos".

La dirigente chavista indicó que la amnistía "surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa", en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados el exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez instaló una comisión que se encargará de una "gran consulta" para la reforma de la justicia penal, con el objetivo, afirmó, de superar los "males que persisten" en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

Beneficiados con la amnistía

Las autoridades no han publicado una lista oficial con las identidades de los beneficiados de la amnistía, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, de acuerdo a sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación. Arreaza agregó entonces que seguían "recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país".

La Ley de Amnistía contempló un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero fijó que el beneficio se concedería a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

FUENTE: Con información de EFE

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