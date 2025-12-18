jueves 18  de  diciembre 2025
ALERTA EN ESPAÑA

España: registran laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana

Inofensiva para los humanos, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica viral con una tasa de mortalidad cercana al 100% para cerdos y jabalíes

Dos agentes de los Mossos dEsquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)

Alberto Paredes / Europa Press

BARCELONA._ Policías españoles entraron este jueves a registrar las instalaciones de un laboratorio próximo a la zona donde aparecieron los jabalíes muertos por peste porcina africana cerca de Barcelona, como parte de la investigación judicial para esclarecer el origen del foco.

"La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están realizando esta mañana una entrada y registro en las dependencias del laboratorio IRTA-CRESA", indicaron ambos cuerpos en sendos comunicados, especificando que las actuaciones fueron ordenadas por un juzgado de instrucción que declaró las diligencias como "secretas".

Lee además
El atacante argentino Lionel Messi camina sobre el campo durante un partido contra Colombia, el 10 de junio de 2025.
FÚTBOL

¡Ya hay fecha! Argentina y España protagonizan la Finalissima en preámbulo del Mundial
Cayetana Álvarez de Toledo en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, Miami, el 31 de enero de 2025.
POLÍTICA

El Gobierno español se acerca a Maduro

El IRTA-CReSA es un laboratorio situado cerca de la zona boscosa del área metropolitana de Barcelona donde se declararon los primeros positivos por peste porcina africana a finales de noviembre, en el primer foco de la enfermedad identificado en España desde 1994.

El centro, perteneciente a una empresa pública adscrita a la administración regional, posee laboratorios de bioseguridad de nivel 2 y 3 (en una escala de 4).

Hasta el momento, se han detectado 26 casos confirmados de peste porcina africana en este foco que ha desatado la preocupación del potente sector porcino español, y del que todavía se desconocen las causas.

Hasta ahora, todos los positivos aparecieron en el radio inicial de seis kilómetros y no se ha detectado ninguno en granjas de cerdos, lo que resultaría fatal para un sector que lucha por tranquilizar a los países importadores, de acuerdo con el gobierno catalán.

El Ministerio español de Agricultura anunció a inicios de diciembre que se estudiaría la hipótesis de una fuga de un centro de investigación tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la UE con la secuenciación del genoma del virus del foco actual.

Varias líneas de investigación se pusieron en marcha desde entonces y un equipo de veterinarios europeos visitó la zona para tratar de determinar su origen. El gobierno catalán anunció además una auditoría a varios centros.

El presidente regional, Salvador Illa, indicó sin embargo el miércoles que todavía no se podían determinar las causas del foco.

"Con los datos que conocemos hoy (...) nada permite concluir que el virus provenga de las instalaciones de ninguno de los laboratorios o centros que trabajan con este virus", aseguró en una comparecencia en el Parlamento regional, indicando sin embargo que las informaciones no eran todavía "concluyentes".

Inofensiva para los humanos, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica viral con una tasa de mortalidad cercana al 100% para cerdos y jabalíes.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ponen fin a una histórica relación tras conquistar la cima del tenis

Gobierno español multa a Airbnb con 64 millones de euros por anuncios ilegales de viviendas turísticas

María Corina Machado y la izquierda española que encubre a Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

Dos agentes de los Mossos dEsquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)
ALERTA EN ESPAÑA

España: registran laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana