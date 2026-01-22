jueves 22  de  enero 2026
OPERATIVO

Estados Unidos aplaude traslado de presos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak

El Departamento de Estado de EEUU destacó el "liderazgo" de Bagdad para garantizar que los combatientes no puedan "moverse libremente" por la región

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos celebró este jueves 22 de enero la "audaz iniciativa" del Gobierno iraquí de acoger en cárceles en su territorio a presos de Estado Islámico que permanecían detenidos bajo custodia de las fuerzas kurdo-árabes en el noreste de Siria. Esto luego del traslado de 150 combatientes del grupo terrorista a instalaciones iraquíes.

"Estados Unidos acoge con satisfacción la iniciativa del Gobierno de Irak de detener a los terroristas del Estado Islámico en instalaciones seguras en Irak, tras la reciente inestabilidad en el noreste de Siria", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Lee además
Helicópteros de ataque de Estados Unidos con misiles aire-superficie guiados con precisión.
'Ataque ojo de halcón'

Pentágono lanza operación contra el Estado Islámico en Siria en respuesta al ataque contra tropas de EEUU
Esta captura de pantalla de un video publicado por el Departamento de Defensa de EEUU en su cuenta X el 25 de diciembre de 2025 muestra el lanzamiento de un misil desde un buque de guerra mientras el presidente Donald Trump afirma que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques poderosos y letales contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el 25 de diciembre de 2025, semanas después de advertir contra cualquier ataque sistemático contra los cristianos del país.
BOMBARDEOS

EEUU golpea al Estado Islámico del Sahel en Nigeria ante la expansión yihadista y "bandidos"

A su vez, destacó el "liderazgo" y la "audaz iniciativa" de Bagdad para garantizar que los combatientes no puedan "moverse libremente" por la región.

El Departamento de Estado reconoció que Irak se encuentra "en primera línea a la hora de hacer frente" al grupo yihadista. Aseguró que aquellos presos "no iraquíes" permanecerán en el país "de forma temporal".

Además, EEUU instó a los países con nacionales entre los combatientes presos a que "asuman su responsabilidad y repatríen a sus ciudadanos (...) para que se enfrenten a la justicia".

"Se trata de una parte fundamental de un marco a largo plazo para evitar el resurgimiento del Estado Islámico, en consonancia con el reparto adecuado de la carga entre los miembros de la Coalición", recalcó el Departamento dirigido por Marco Rubio.

El Ejército estadounidense trasladó a 150 combatientes del Estado Islámico que permanecían detenidos en una cárcel en la gobernación de Hasaka custodiada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Hasta 7.000 más podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes, según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

Enviado de Trump

El enviado de la Administración de Donald Trump para Siria, Thomas Barrack, dio por terminado un día antes el apoyo militar a las FDS en la lucha contra el Estado Islámico, a favor de las autoridades de transición en el país. Exhortó a la integración de las fuerzas kurdo-árabes en el Estado sirio.

El Gobierno sirio declaró el miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol y las prisiones que albergan a combatientes del Estado Islámico en la provincia siria de Hasaka tras la retirada de las FDS del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU cifra en más de 20 los miembros Estado Islámico "muertos o capturados" en menos de dos semanas en Siria

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Negociación de Groenlandia, paso estratégico de EEUU por la protección del hemisferio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

Te puede interesar

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami lanza campaña preventiva contra el tráfico humano ante la llegada del Mundial de la FIFA 2026.
FLORIDA

"Empieza el Juego": Miami lanza campaña preventiva contra el tráfico humano ante la llegada del Mundial de la FIFA 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
FLORIDA

¿Qué nuevo encargo podría darle Trump a Marco Rubio en Miami?

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

ICE busca la detención de tres presuntos miembros de la MS-13 acusados del asesinato de un menor en Maryland

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?