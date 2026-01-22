Estados Unidos aplaude traslado de presos de Estado Islámico desde el noreste de Siria a Irak

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos celebró este jueves 22 de enero la "audaz iniciativa" del Gobierno iraquí de acoger en cárceles en su territorio a presos de Estado Islámico que permanecían detenidos bajo custodia de las fuerzas kurdo-árabes en el noreste de Siria. Esto luego del traslado de 150 combatientes del grupo terrorista a instalaciones iraquíes.

"Estados Unidos acoge con satisfacción la iniciativa del Gobierno de Irak de detener a los terroristas del Estado Islámico en instalaciones seguras en Irak, tras la reciente inestabilidad en el noreste de Siria", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

A su vez, destacó el "liderazgo" y la "audaz iniciativa" de Bagdad para garantizar que los combatientes no puedan "moverse libremente" por la región.

El Departamento de Estado reconoció que Irak se encuentra "en primera línea a la hora de hacer frente" al grupo yihadista. Aseguró que aquellos presos "no iraquíes" permanecerán en el país "de forma temporal".

Además, EEUU instó a los países con nacionales entre los combatientes presos a que "asuman su responsabilidad y repatríen a sus ciudadanos (...) para que se enfrenten a la justicia".

"Se trata de una parte fundamental de un marco a largo plazo para evitar el resurgimiento del Estado Islámico, en consonancia con el reparto adecuado de la carga entre los miembros de la Coalición", recalcó el Departamento dirigido por Marco Rubio.

El Ejército estadounidense trasladó a 150 combatientes del Estado Islámico que permanecían detenidos en una cárcel en la gobernación de Hasaka custodiada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Hasta 7.000 más podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes, según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

Enviado de Trump

El enviado de la Administración de Donald Trump para Siria, Thomas Barrack, dio por terminado un día antes el apoyo militar a las FDS en la lucha contra el Estado Islámico, a favor de las autoridades de transición en el país. Exhortó a la integración de las fuerzas kurdo-árabes en el Estado sirio.

El Gobierno sirio declaró el miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol y las prisiones que albergan a combatientes del Estado Islámico en la provincia siria de Hasaka tras la retirada de las FDS del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

FUENTE: Con información de Europa Press