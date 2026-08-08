Estudio revela profundas diferencias en el voto del inmigrante nacionalizado en España

Un voto para el Congreso de los Diputados , a 23 de julio de 2023, en Sevilla (España). Los españoles están llamados hoy, 23 de julio de 2023, para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años.

Un hombre deposita su voto en un colegio electoral en Madrid, durante las elecciones generales de España el 23 de julio de 2023.

Un hombre deposita su voto en un colegio electoral en Madrid, durante las elecciones generales de España el 23 de julio de 2023.

MADRID _ Los venezolanos y cubanos que adquirieron la nacionalidad española se diferencian del resto de los principales colectivos de origen extranjero por una marcada inclinación electoral hacia la oposición, según un estudio del Observatorio de Tendencias Sociales de Opina 360, elaborado a partir de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Entre los españoles nacionalizados nacidos en Venezuela, la intención directa de voto otorga al bloque de oposición una ventaja de 28,4 puntos porcentuales sobre la izquierda, la mayor diferencia registrada entre los siete países analizados. Los cubanos ocupan el segundo lugar, con 11,5 puntos de ventaja para la oposición. En sentido contrario se sitúan Marruecos, Colombia, Ecuador y Perú, mientras que Argentina presenta prácticamente un equilibrio entre ambos bloques.

Venezuela marca la mayor diferencia

El contraste entre los venezolanos resulta especialmente significativo cuando se compara con otros colectivos latinoamericanos. Los nacionalizados procedentes de Colombia muestran una ventaja de 7,3 puntos para la izquierda; los ecuatorianos, de 6,7; y los peruanos, de cuatro puntos. Entre los argentinos, la diferencia se reduce a apenas 1,5 puntos a favor de la izquierda.

Venezuela se encuentra en el extremo contrario, con 28,4 puntos de ventaja para la oposición, seguida por Cuba, con 11,5 puntos. Los datos colocan así a venezolanos y cubanos como los dos colectivos analizados con mayor inclinación hacia ese sector del espectro político español.

El estudio no establece una relación causal entre esas preferencias electorales y las experiencias políticas vividas en los países de origen. Por ello, los datos no permiten concluir por sí solos que la experiencia bajo los regímenes de Venezuela y Cuba explique el comportamiento electoral de ambos colectivos. Sí permiten constatar, en cambio, una diferencia significativa respecto de otros grupos latinoamericanos incluidos en el análisis.

El panorama es diferente cuando se analiza en conjunto a todos los españoles que adquirieron posteriormente la nacionalidad. La intención directa de voto alcanza 35,1% para los partidos de izquierda frente a 28,9% para los de derecha, una diferencia de 6,2 puntos porcentuales.

El PSOE concentra buena parte de esa ventaja y aparece como el partido con mayor intención directa de voto entre los nacionalizados, con 27,9%.

Sin embargo, la distancia entre ambos bloques se ha reducido respecto del estudio anterior. Hace un año, la izquierda alcanzaba 35,7% y la derecha 27,7%. Opina 360 señala que el estrechamiento de la brecha coincide con un descenso del PSOE y de las fuerzas situadas a su izquierda, mientras Vox registra un crecimiento.

Un electorado en crecimiento

El comportamiento político de los españoles nacionalizados adquiere relevancia por el crecimiento de esta población dentro del electorado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por Opina 360, a comienzos de 2025 había 3.051.382 ciudadanos españoles nacidos fuera del país.

América concentra más de dos tercios de esa población, con alrededor de 2,09 millones de personas. Entre los principales países de nacimiento aparecen Ecuador, con 340.471; Colombia, con 306.282; Venezuela, con 268.490; y Argentina, con 194.697.

El aumento también se refleja en el padrón electoral. En las elecciones generales de 2015, los españoles nacidos en el extranjero representaban 5,3% de los residentes con derecho a voto. Para los comicios de julio de 2023, la cifra había ascendido a 2.544.602 electores, equivalentes al 7,2% del censo residente, lo que representa más de 700.000 incorporaciones en menos de ocho años.

El informe estima que este colectivo podría superar los tres millones de electores en las próximas elecciones generales y representar entre 8% y 9% del electorado residente, un crecimiento que aumenta su peso potencial en futuras contiendas.

Menor participación

El estudio también identifica diferencias importantes en la participación electoral. El 64% de los nacionalizados declara haber votado, frente al 85% de los españoles nacidos en el país.

La indecisión también es mayor entre quienes adquirieron posteriormente la nacionalidad: 22,9% afirma no saber todavía por quién votaría o no responde, frente al 17,7% registrado entre los españoles de nacimiento.

Los resultados proceden del análisis de 1.888 personas nacidas en el extranjero que posteriormente adquirieron la nacionalidad española, extraídas de los barómetros del CIS realizados entre julio de 2025 y junio de 2026. La muestra fue ponderada por sexo y país de origen.

FUENTE: Con información de Opina360/Redes Sociales