Italia dice que no acepta ultimátums de Sánchez: mantendrá suspensión del paso fronterizo con España

ROMA .- En respuesta a Pedro Sánchez, el gobierno de Italia afirmó que mantendrá la suspensión del paso fronterizo con España hasta el 15 de agosto o cuando hayan cesado por completo los riesgos que implican las olas de migrantes ilegales a la seguridad , tras la crisis provocada en Ceuta y Melilla.

En un firme pronunciamiento, la presidencia de Meloni advirtió que "no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras", según la nota oficial.

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"No tenemos intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia", indicó.

Este viernes, el gobierno del presidente español instó a Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y “trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos”.

“Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, indicó en un comunicado.

Italia, sin ultimatums

En su nota, el gobierno de Maloni reiteró la posición de suspensión del acuerdo, adoptada tras el ingreso masivo y repentino a Ceuta y Melilla, ciudades autónomas de España, de migrantes provenientes de Marruecos el 31 de julio.

La cantidad de personas magrebíes se calculó en más de 60,000, lo que desató una crisis migratoria sin igual en los últimos años en las fronteras de territorio español.

Italia recordó que para el 15 de agosto se espera una “nueva oleada” de migrantes en Ceuta, según los llamados de redes sociales denunciados en los últimos días.

"Solo cuando haya certeza de que no existirán riesgos para la seguridad ni el terrorismo en Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá migrantes irregulares dirigiéndose a territorio europeo, se revisará la decisión anterior", aseguró.

Relación con España

Sin embargo, puntualizó que esta posición "no menoscaba la relación con un país amigo como España, de forma similar a decisiones similares adoptadas en el pasado por el Gobierno italiano, por ejemplo, con respecto a Eslovenia, y por gobiernos europeos con respecto a Italia y la propia España".

Italia dijo también estar dispuesta a continuar un "diálogo constructivo" con el gobierno de Sánchez si todas las circunstancias actuales dejan de existir.

"Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por el restablecimiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas", señaló la nota oficial.

Mientras, la Comisión Europea insistió este viernes en que no se han producido nuevos movimientos de migrantes entre Ceuta y la Europa continental, después de que el gobierno español avisó a Italia que implementará medidas "proporcionales" a los controles que ha establecido a pasajeros procedentes de España a raíz del incidente de entrada masiva, se informó.

FUENTE: Con información de EFE