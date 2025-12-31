miércoles 31  de  diciembre 2025
Francia endurece requisitos para inmigrantes no europeos que soliciten la residencia

Dos nuevos exámenes de cívica y de idioma serán obligatorios a partir de mañana 1 de enero de 2026 para cualquier extranjero en situación regular en el país

Bandera de Francia.

Bandera de Francia.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARIS.- El gobierno de Francia decidió endurecer desde este 1 de enero de 2026 las condiciones a los inmigrantes no europeos que hayan ingresado legalmente al país y que soliciten por primera vez la residencia plurianual o permanente, para permanecer con derechos y deberes en su territorio.

Dos pruebas, uno de conocimientos cívicos y otro del idioma francés, forman parte del llamado Contrato de Integración Republicana (CIR) que fue aprobado en enero de 2024, y que son de obligatorio cumplimento.

Estas prueban también se aplicarán a los candidatos a la naturalización.

Estos requisitos se suman a los ya existentes, como la entrevista personal, pasaporte, documentos sobre medios económicos y alojamiento, principalmente, pero dependen del tipo de permiso de residencia que se solicite.

Pruebas para residencia

Los dos exámenes deben presentarlos los extranjeros que soliciten permisos de residencia plurianual de entre dos y cuatro años, o permanente.

El examen de conocimientos cívicos, que es pago y con una duración de 45 minutos, se realizará de forma digital en centros de examen autorizados.

Los inmigrantes candidatos deberán responder 40 preguntas de opción múltiple sobre cinco temas.

Estos son: “Principios y valores de la República", "Derechos y deberes en la vida en Francia", "Sistema institucional y político", "Historia, geografía y cultura" y "Vida en la sociedad francesa".

Para aprobar el examen será necesario obtener un 80% de respuestas correctas y superarlo será imprescindible para obtener un permiso de larga duración, sin límite en el número de intentos.

En cuanto a la prueba del idioma, los extranjeros que quieran establecerse durante varios años en Francia deberán acreditar un diploma.

Hasta ahora solo bastaba con justificar la asistencia a clases de francés, pero a partir de mañana se exigirá el nivel más alto.

FUENTE: AFP

