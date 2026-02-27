Un ciberataque en Francia compromete los datos de 15 millones de pacientes

PARÍS.-Un ciberataque contra 1.500 médicos en Francia a finales de 2025 filtró datos personales de pacientes, anunció este viernes la empresa responsable del programa informático, mientras que el Ministerio de Salud estima en 15 millones la cifra de posibles afectados.

Según Cegedim Santé, editora del software MLM utilizado por 3.800 médicos en Francia, 1.500 de ellos fueron víctimas de un ciberataque detectado a finales de 2025 cuando se identificó "un comportamiento anormal en las solicitudes de la aplicación".

"Tras investigaciones exhaustivas, se comprobó que datos personales de pacientes del sistema MLM fueron consultados o extraídos ilegalmente", indicó la empresa en un comunicado, sin precisar el número exacto de personas afectadas.

Los datos comprometidos proceden "exclusivamente" del expediente administrativo de los pacientes (nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, etc.), aunque para "un número muy limitado" de personas podían incluir "anotaciones personales del médico con información sensible".

Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que se filtraron datos administrativos como "nombre, apellido, número de teléfono y/o dirección postal", y que 15 millones de franceses están afectados.

Para 169.000 pacientes, estos datos incluyen anotaciones de los médicos, lo que representa alrededor del 1% de los casos, precisó el ministerio durante una rueda de prensa tras las revelaciones de la cadena pública France 2.

Según France 2, entre los datos filtrados figuran informaciones sobre importantes dirigentes políticos.

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, pidió a Cegedim Santé que explique las causas del incidente, las "medidas correctivas" adoptadas y las "garantías" ofrecidas para evitar nuevas filtraciones de datos.

FUENTE: Con información de AFP