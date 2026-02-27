viernes 27  de  febrero 2026
TECNOLOGÍA

Un ciberataque en Francia compromete los datos de 15 millones de pacientes

Los datos comprometidos proceden "exclusivamente" del expediente administrativo de los pacientes y para "un número muy limitado" de podían incluir "anotaciones personales del médico con información sensible"

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Pixabay.

PARÍS.-Un ciberataque contra 1.500 médicos en Francia a finales de 2025 filtró datos personales de pacientes, anunció este viernes la empresa responsable del programa informático, mientras que el Ministerio de Salud estima en 15 millones la cifra de posibles afectados.

Según Cegedim Santé, editora del software MLM utilizado por 3.800 médicos en Francia, 1.500 de ellos fueron víctimas de un ciberataque detectado a finales de 2025 cuando se identificó "un comportamiento anormal en las solicitudes de la aplicación".

Lee además
El magnate Mohammed Al-Fayed habla con los medios de comunicación en el terreno Craven Cottage de Fulham en Londres el 3 de agosto de 2010. Docenas de mujeres de todo el mundo han acusado al difunto propietario de Harrods de agresión sexual.
JUSTICIA

Autoridades de Francia investigan a familia Al Fayed por trata de mujeres
El exfutbolista francés Zinedine Zidane asiste a un evento en apoyo de la Asociación Europea de Leucodistrofia (ELA) en el colegio Suzanne Lacore de París, el 14 de octubre de 2025. 
Fútbol

Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador de Francia tras el Mundial

"Tras investigaciones exhaustivas, se comprobó que datos personales de pacientes del sistema MLM fueron consultados o extraídos ilegalmente", indicó la empresa en un comunicado, sin precisar el número exacto de personas afectadas.

Los datos comprometidos proceden "exclusivamente" del expediente administrativo de los pacientes (nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, etc.), aunque para "un número muy limitado" de personas podían incluir "anotaciones personales del médico con información sensible".

Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que se filtraron datos administrativos como "nombre, apellido, número de teléfono y/o dirección postal", y que 15 millones de franceses están afectados.

Para 169.000 pacientes, estos datos incluyen anotaciones de los médicos, lo que representa alrededor del 1% de los casos, precisó el ministerio durante una rueda de prensa tras las revelaciones de la cadena pública France 2.

Según France 2, entre los datos filtrados figuran informaciones sobre importantes dirigentes políticos.

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, pidió a Cegedim Santé que explique las causas del incidente, las "medidas correctivas" adoptadas y las "garantías" ofrecidas para evitar nuevas filtraciones de datos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Thibaut Courtois se convierte en nuevo propietario de Le Mans FC y se une a Djokovic en el ambicioso proyecto

EEUU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán

Corte Suprema de Argentina habilita extradición a Andorra de exfuncionario de PDVSA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

La Habana, Cuba. 
Investigación

Tripulante de lancha muerto en ataque de guardacostas en Cuba quería prender "la chispa" contra la dictadura

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Te puede interesar

Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Por Daniel Castropé
Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
JUBILACIÓN

Jefe de la Policía de Miami anuncia retiro del cargo, ¿dejará su placa por la política?

Decenas de exiliados cubanos y miembros de organizaciones pro libertad en Cuba participaron en la vigilia.
EXILIO CUBANO

Vigilia en Miami honra a fallecidos y sobrevivientes en lancha de Florida atacada en costas cubanas