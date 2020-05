Funcionario español es investigado por autorizar manifestación en plena pandemia

El informe ya está en poder también de las partes personadas como la Abogacía del Estado.

En ese sentido, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por negarse a dar detalles de las pesquisas que bajo control judicial llevaba a cabo una de sus unidades en esta materia.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel -que estaba este lunes en funciones de guardia- emitió la providencia en la que citaba al delegado del Gobierno antes de que todos los medios se hicieran eco del cese de Pérez de los Cobos. En el documento incluía la siguiente advertencia a los agentes investigadores tras constatar “que el resultado de algunas de las diligencias de investigación están difundiéndose en los medios de comunicación”.

“Deberán guardar rigurosa reserva sobre las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que obtengan, de modo que sólo se informará a esta Magistrada-Juez”, precisa el escrito.

Al mismo tiempo remitió un aviso al Ministerio del Interior: "Si me constara de manera oficial y fehaciente que la causa del cese tiene relación con no ceder a contravenir mis órdenes expresas, tomaría decisiones en el ejercicio de mi competencia". Esta magistrada ha remitido además un escrito al Ministerio del Interior advirtiendo de que no quiere filtraciones, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A finales de marzo, la juez que investiga las posibles responsabilidades en la organización de la manifestación de Madrid encargó una serie de diligencias a la Guardia Civil. Entre otras cosas, pedía que un atestado sobre el "curso dado" al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades para conocer qué órgano oficial español recibió dicho documento, qué difusión se hizo del mismo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.

Ese informe, elaborado seis días antes de la manifestación del 8 de marzo ya desaconsejaba las manifestaciones por el riesgo de propagación del virus.