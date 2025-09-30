martes 30  de  septiembre 2025
Gobierno de Israel aprueba por unanimidad designación del nuevo jefe del Shin Bet

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el general David Zini es la persona indicada para dirigir los servicios de inteligencia nacional

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV. -El Gobierno de Israel aprobó por unanimidad, este martes 30 de septiembre, el nombramiento del general David Zini como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Nacional. La designación ocurrió más de tres meses después de la destitución del entonces líder del Shin Bet, Ronen Bar, que generó polémica en el gabinete de Benjamin Netanyahu y desencadenó una batalla legal.

"El pensamiento crítico que ha caracterizado al general de división Zini en sus diversos cargos, su capacidad de pensar con originalidad y adaptar el sistema a una realidad cambiante, junto con su considerable experiencia operativa en la formación y operación de fuerzas, han llevado a la conclusión de que es la persona más idónea para dirigir la agencia en este momento", señaló un comunicado de la oficina de Netanyahu.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
El general David Zini, que ha ocupado diversos puestos operativos y de mando en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), asumirá el cargo el 5 de octubre por un periodo de cinco años. Netanyahu lo felicitó y explicó que "la realidad posterior" a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 requiere de un nuevo director que "provenga de fuera de las filas de la agencia".

El nombramiento de Zini llegó a pesar de las numerosas críticas vertidas por la fiscal general, Gali Baharav-Miara, que alertó de un conflicto de intereses, de un proceso "fraudulento" y de que el gabinete carecía de fundamento legal para destituir a Ronen Bar.

Período delicado para Israel

El presidente de Israel, Isaac Herzog, también felicitó al general Zini por su nombramiento y resaltó que cuenta con décadas de experiencia. "Ahora asume la responsabilidad de dirigir el (Shin Bet) durante un período muy delicado y desafiante, en muchos sentidos, en la historia del Estado de Israel", sostuvo.

Agregó: "En días tan delicados y amenazados como estos, en los que los israelíes inocentes también fueron brutalmente atacados en un acto terrorista, es importante recordarnos toda la importancia crucial del funcionamiento óptimo y a nivel estatal del Shin Bet para la defensa de la sociedad israelí, su seguridad y sus valores".

FUENTE: Con información de Europa Press

