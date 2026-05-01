viernes 1  de  mayo 2026
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Jefe de la Federación Palestina se rehúsa a posar con dirigente israelí en Congreso de FIFA

Jibril Rajoub, presidente de la federación palestina, se negó a participar en una sesión fotográfica junto al dirigente del fútbol israelí, Basim Sheikh Suliman

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), interactúa con el máximo mandatario del balompié palestino, Jibril Rajoub (derecha), mientras el vicepresidente de la asociación de fútbol israelí, Basim Sheikh Suliman, observa a la distancia, el 30 de abril de 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (centro), interactúa con el máximo mandatario del balompié palestino, Jibril Rajoub (derecha), mientras el vicepresidente de la asociación de fútbol israelí, Basim Sheikh Suliman, observa a la distancia, el 30 de abril de 2026.

DON MACKINNON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VANCOUVER.- El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó a participar en una sesión fotográfica junto al dirigente del fútbol israelí, Basim Sheikh Suliman, en un tenso incidente ocurrido al finalizar el Congreso de la FIFA este jueves en Vancouver.

Después de que tanto Rajoub como Suliman se dirigieran a los delegados, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a ambos hombres a situarse a su lado.

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Sin embargo, Rajoub declinó el gesto, rechazando los reiterados intentos de Infantino por animarle a participar en ese momento.

En un instante de la cita en la ciudad canadiense se pudo escuchar a Rajoub decir: "Estamos sufriendo".

La Asociación Palestina de Fútbol recurrió recientemente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la máxima jurisdicción deportiva, debido a la negativa de la FIFA a sancionar a Israel por la existencia de clubes de fútbol con sede en Cisjordania.

La Asociación Palestina sostiene que los clubes radicados en los asentamientos de Cisjordania no deberían tener permiso para competir en ligas controladas por las autoridades del fútbol israelí.

En 2024, expertos de las Naciones Unidas señalaron que se habían identificado al menos ocho clubes de fútbol que disputaban sus partidos en "asentamientos coloniales israelíes", e instaron a la FIFA a "cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos".

En declaraciones a la prensa este jueves, Rajoub exhortó a la FIFA a "aplicar sus estatutos con equidad y lógica".

"Lo que está ocurriendo en Palestina es terrible: la destrucción de todas las instalaciones deportivas palestinas en Gaza, el asesinato de cientos de atletas y empleados palestinos... Creo que ha llegado el momento de hacer justicia", afirmó Rajoub.

"El individuo que habló en representación de Israel ni siquiera prestó atención al sufrimiento, a lo que está sucediendo", añadió.

"Me negué a estrecharle la mano. ¿Cómo podría estrechar la mano o hacerme una foto con un hombre así?", preguntó.

River gana por la mínima

Un cabezazo de Lucas Martínez Quarta en el descuento le dio la victoria 0-1 a River Plate de visita ante Red Bull Bragantino y le permitió recuperar la punta del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Martínez Quarta anotó el tanto de la victoria del elenco argentino a los 90+3 minutos, cuando el empate sin goles parecía inamovible.

Con la victoria, River Plate asume el liderato del Grupo H con 7 puntos, uno más que el Carabobo venezolano. El Bragantino es tercero con 3 unidades, mientras que el Blooming boliviano cierra las posiciones con un punto.

El partido disputado en Bragança Paulista, interior de Sao Paulo, tuvo pocas ocasiones de gol.

FUENTE: AFP

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