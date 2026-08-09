domingo 9  de  agosto 2026
EMERGENCIA

Incendio forestal en el sur de España se extiende por 8.000 hectáreas

Los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el incendio forestal, que ha provocado el desalojo de 467 personas en la provincia española de Huelva

Las llamas arden en una ladera durante un incendio forestal cerca de Bédar, en el distrito de Bédar de la provincia de Almería, en el sur de España, el 10 de julio de 2026.

Las llamas arden en una ladera durante un incendio forestal cerca de Bédar, en el distrito de Bédar de la provincia de Almería, en el sur de España, el 10 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID_ Un incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla (sur de España) se extiende ya por 8.000 hectáreas, el doble respecto al sábado, aunque no todas están quemadas, según declaró este domingo el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del gobierno regional de Andalucía, Antonio Sanz.

Las brigadas prevén recurrir de nuevo al uso de fuego técnico para frenar el avance de las llamas y consolidar de manera definitiva un perímetro estimado en 44 kilómetros y que afecta a un total de seis términos municipales, y ha provocado el desalojo de 467 personas.

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Según detalló Sánz, existen numerosas "islas vegetadas" en el interior del perímetro que quedaron intactas gracias a la contención de los efectivos desplegados.

Se prevé que las mediciones de precisión del sistema satelital europeo Copernicus reduzcan de forma sustancial la cifra definitiva de vegetación calcinada, en una jornada en la que las labores de consolidación nocturnas y diurnas resultan decisivas para estabilizar por completa la zona afectada.

Se ha desplegado un dispositivo con alrededor de medio millar de profesionales, 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos para controlar el incendio.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que también visitó este domingo la zona, enmarcó el fuego de Niebla en un contexto nacional "complicado en todo el territorio en materia de incendios"

FUENTE: Con información de EFE

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