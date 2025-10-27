lunes 27  de  octubre 2025
ESPAÑA

Independentistas rompen acuerdo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez ¿Cómo gobernarán ahora?

El líder independentista Carles Puigdemont dijo que el motivo de la ruptura es porque los socialistas no han cumplido suficientemente con sus compromisos

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan, Francia.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan, Francia.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — La dirección de Junts per Catalunya, la formación del líder independentista Carles Puigdemont, decidió este lunes romper su acuerdo con el Partido Socialista del primer ministro español Pedro Sánchez, de quien apoyó su investidura hace dos años, pero con el que mantiene una inestable relación parlamentaria, indicaron fuentes de la formación.

"El PSOE es el responsable máximo, no Junts. Quién tiene todas las palancas del poder es el PSOE. Junts no tiene ni una; lo único que tenemos son 7 diputados", subrayó en una comparecencia sin preguntas en Perpignan (Francia) ante los dirigentes del partido, sin hablar explícitamente de elecciones ni de moción de censura.

Lee además
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense.
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa
Una persona observa las obras de la exposición Picasso. Lo sagrado y lo profano, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 15 de octubre de 2023, en Madrid. 
ARTES VISUALES

Recuperan cuadro de Picasso desaparecido en España

Según Puigdemont, los socialistas estaban avisados y advertidos del riesgo de ruptura, por lo que considera que ahora deberán explicar, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo gobernarán si no disponen de la mayoría que permitió su investidura.

La decisión, de la que se desconocen todavía los detalles e implicaciones, la adoptó por "unanimidad" la dirección del partido reunida este lunes en Perpiñán, en el sur de Francia, indicaron estas fuentes bajo condición de anonimato.

El "incumplimiento" de Sánchez

Tras unas complejas negociaciones, Junts accedió a brindarle el apoyo clave de sus siete diputados en el Congreso a Sánchez para lograr su investidura tras las elecciones de 2023.

A cambio, el líder socialista se comprometió, entre otros, a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por la tentativa separatista de 2017, a trabajar para que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea o a realizar reuniones periódicas con un mediador para comprobar el avance de los acuerdos.

Pero para Junts, que siempre enfatizó que estos acuerdos no implicaban un apoyo a todas las leyes impulsadas por el ejecutivo de izquierdas, los socialistas no han cumplido suficientemente con sus compromisos.

Aunque finalmente el Parlamento español aprobó la ley de amnistía en 2024, Puigdemont no pudo beneficiarse todavía porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Quien fuera presidente del gobierno regional durante la intentona separatista de 2017 sigue residiendo en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.

Las consecuencias

Esto, añadió el independentista, provocará que no puedan aprobar los presupuestos generales del Estado y que no tengan capacidad para gobernar: "Podrán ocupar poltronas, pero no gobernar. Podrán tener poder, pero no podrán ejercer el gobierno. El PSOE debe reflexionar y responder ante la ciudadanía cómo piensa seguir".

Tras reivindicar la "paciencia" que han tenido desde Junts, Puigdemont aseguró que han hecho lo que tocaba para conseguir que se cumpliera el acuerdo de Bruselas frente a un PSOE que ha considerado que sus tiempos y ritmos "eran los únicos validos".

"Ha actuado olvidando su minoría parlamentaria, ha menospreciado los avisos y señales que les hemos enviado en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros celebrados en Suiza. No estamos dispuestos a ayudar a un Gobierno que no ayuda a Catalunya", destacó, dejando claro que no persiguen la estabilidad española y sí todo lo que beneficie a Cataluña.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU marca una "línea roja" a Israel mientras presiona por el éxito del acuerdo en Gaza

Firma Kering vende su división de belleza a L'Oréal

Analista israelí evalúa acuerdo "que no es de paz, solo una tregua"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina