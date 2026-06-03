miércoles 3  de  junio 2026
CINE

Estrellas indias presionan para prohibir uso de elefantes en platós de Bollywood

Según la legislación india, la participación de un elefante en un rodaje está sujeta a la aprobación de la Oficina para el Bienestar Animal (IAWB)

Doce elefantes de ocho metros de altura, creados por Nitin Desai —uno de los más grandes diseñadores de decorados del cine de Bollywood—, fueron instalados el 11 de octubre de 2006 en una calle del centro de la ciudad de Lille.

Doce elefantes de ocho metros de altura, creados por Nitin Desai —uno de los más grandes diseñadores de decorados del cine de Bollywood—, fueron instalados el 11 de octubre de 2006 en una calle del centro de la ciudad de Lille.

PHILIPPE HUGUEN / AFP

BOMBAY.- Al igual que las deslumbrantes coreografías, los elefantes son un elemento indisociable en los rodajes del cine indio, aunque quizás no por mucho tiempo, ya que varias estrellas abogan por sustituirlos por robots o imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

Estos directores, productores y actores se sumaron a una campaña del grupo de defensa de los derechos de los animales PETA para prohibir la presencia de los paquidermos en los platós.

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"Los elefantes no deben sufrir en nombre de nuestro entretenimiento", defendió el actor y productor John Abraham. "La tecnología permite ahora que los elefantes cobren vida en la pantalla (...) sin encerrarlos ni tratarlos de forma cruel".

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) calcula que hay unos 50.000 elefantes asiáticos libres en todo el mundo, la mayoría de ellos en India.

Además, según el Ministerio indio de Medio Ambiente, otros 2.600 viven allí en cautividad para satisfacer las necesidades del turismo, los templos y también el cine.

PETA lamenta que estos animales cautivos estén "separados de sus familias, encadenados casi permanentemente y controlados con armas".

Según la legislación india, la participación de un elefante en un rodaje está sujeta a la aprobación de la Oficina para el Bienestar Animal (IAWB).

Sustitutos

En 2021, el gobierno "recomendó" además que se sustituyeran por robots o efectos especiales "para limitar el sufrimiento animal".

"Los elefantes son animales inteligentes, dotados de emociones, cuyo bienestar mental y físico requiere que vivan en la selva", insisten sus defensores. "Por el contrario, los que aparecen en películas, espectáculos y publicidad sufren soledad y crueldad", agregan.

La asociación financió la compra de 25 robots mecánicos de tamaño real para que los reemplacen en las ceremonias organizadas en los templos hindúes.

El dios con cabeza de elefante Ganesh es uno de los más venerados por sus devotos.

PETA promueve ahora recurrir a la IA y a imágenes generadas por ordenador, como ya se hizo en la película "Tanhaji" en 2020.

"El buen cine requiere empatía", resumió la actriz Pooja Bhatt. "Se pueden contar historias fabulosas en la pantalla sin explotar a los animales".

FUENTE: AFP

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