Intelectuales cubanos debaten en Madrid sobre 'Cuba de mañana'

El objetivo, como se anunciaba desde la semana previa al evento, ha sido debatir sobre el presente y el futuro de la Isla con expertos en diferentes áreas, y proponer vías de acción para revertir la dramática situación actual, que pasa por la desconexión del sistema electroenergético nacional en un contexto ya marcado por la crisis humanitaria.

"Pretendemos ahondar en uno de los objetivos de DIARIO DE CUBA, que es el de pensar y proponer ideas que estimulen la discusión pública, que fomenten la participación de todos los cubanos y allanen el camino hacia la democracia", afirmó Pablo Díaz Espí, director del periódico, que se encargó de las palabras de inauguración este jueves en la sala Simón Bolívar de la Casa de América de Madrid.

En ese sentido, intervenciones como las de Hilda Landrove, Laritza Diversent, Juan Antonio Blanco, Boris González Arenas, Omar Lopez Montenegro, Mauricio de Miranda, entre otros, iluminaron una posible ruta transicional en Cuba, aprovechando la experiencia adquirida durante años de estudio, resistencia y lucha contra la dictadura castrista.

Desde cada una de las esferas de conocimiento convocadas se analizaron y problematizaron aspectos relacionados con economía, situación política, crisis demográfica, racialidad, oposición, sociedad civil y presos políticos, inseguridad ciudadana, energía, reforma de las instituciones, género, el rol de Cuba en la discusión democrática en América Latina y transición política, entre otros.

Durante el encuentro, que además fue transmitido en directo a través de la plataforma web y las redes sociales de DIARIO DE CUBA, las destacadas voces de la diáspora cubana establecieron consensos básicos que prevén sirvan de plataforma para discusiones futuras sobre el destino del país y los roles de cada ciudadano en el proceso de repensar y rehacer Cuba.

A continuación compartimos algunas de las frases destacadas de los panelistas en sus análisis sobre la Cuba de mañana

La situación actual en la Isla "hará más costosa la transición a la democracia, y por ello nos hemos centrado en los principales conflictos de Cuba hoy.

Pablo Espí, Director de Diario de Cuba

Hay un vaciamiento de la oposición por parte del régimen al forzar a numerosos activistas salir del país como única forma de evitar la prisión. Esto supone un problema práctico, al descapitalizar la oposición.

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos

El exilio y su descendencia es lo que puede ayudar a levantar Cuba, pero no veo que en ese futuro los negros dejen de ser subordinados, víctimas del racismos estructural y sistémico, y eso los llevará a organizarse como grupo político.

Enrique Patterson, intelectual y activista contra la discriminación racial

Ninguna de las políticas públicas del Gobierno cubano está funcionando y por ello la principal aspiración de los jóvenes es emigrar (...) ¿Cómo frenar la emigración si los cubanos están sobreviviendo?

Maylín Fernández, abogada de DDC

Con GAESA no hay país es la frase que hoy prima en la realidad cubana. El dinero está en manos de esta empresa y nadie puede poner control sobre sus finanzas. GAESA ha descapitalizado el país y lo ha expoliado (...) El país está en bancarrota, la deuda externa de Cuba es de más de 46.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno solo reconoce 20.000 millones. Entonces, si no pagan deuda y no invierten en el país, ¿dónde está el dinero?.

Emilio Morales, de Cuba Siglo21

La principal agenda de la sociedad civil debe ser cambiar la dictadura. La sociedad civil cubana existe en oposición al Estado, a diferencia de lo que sucede en muchos países democráticos. En el contexto cubano las diferencias semánticas no importan mucho, hay una dictadura, y la principal agenda de la sociedad civil debe ser cambiarla (...) Estamos en una clásica oposición dialéctica, pero para el Gobierno todos somos gusanos

Omar López Montenegro, activista

Si queremos ser una sociedad exitosa, debemos entender que lo que tenemos ahora no puede repetirse, y para ello habría que depurar las instituciones y llevar adelante un proceso de transición (...) No se puede buscar democracia teniendo como base la impunidad. El derecho a la verdad es fundamental.

Laritza Diversent, Directora de Cubalex

No hay negociación posible con los actuales gobernantes (...) Lo único que resolvería el problema cubano es un cambio de régimen. Sería una perdida de tiempo negociar con la apariencia del poder, negociar con Díaz-Canel sería una bufonada. En la situación actual, el sistema no es reformable y no hay negociación posible con los actuales gobernantes, porque sería negociar con delincuentes.

Juan Antonio Blanco, politólogo

La mejor transición en Cuba sería a través de la vía electoral. No queremos muertos. Vamos a crear un país en el que no se violen los derechos humanos (...) Los referentes para la transición los tenemos en Cuba, en 1902, cuando los mambises y los proespañoles se unieron para crear una república. Y la mayor esperanza es que los cubanos sepamos vivir la transición. No queremos un castrismo que nos sea conveniente, queremos democracia.

Boris González Arenas, periodista de DIARIO DE CUBA

Si la crisis fuera una oportunidad, la economía cubana lleva 33 años en crisis, 33 años de oportunidades y no ha cambiado. Esa crisis ha traído consigo una sangría migratoria, así como el incremento notable de la pobreza.

Mauricio de Miranda, economista

Estamos en una situación en Cuba en la que se combina el casi colapso del sistema económico con un sistema represivo reforzado (...) La politización de la lucha social, que no se trata de una ideologización, es lo que nos puede permitir crear algo que es fundamental, que es el sentimiento de posibilidad. Por ello, nos enfrentamos a la necesidad y la urgencia de crear rutas posibles para transitar a un mejor país.

Hilda Landrove, investigadora de CUBADATA

Es muy importante la corrupción en el Gobierno, y en un país como Cuba no se explican las redes criminales sin que figuras del poder estén vinculados a ellas (...) En las autocracias más duras hay mucho orden, como mismo hay orden en las mejores democracias, pero Cuba no es ni una cosa ni otra y de ahí el desorden.

Vidal Romero, experto en Ciencias Políticas

Sin energía no hay país, no tiene sentido invertir en otros sectores si no hay una infraestructura energética que lo sostenga, pero ello todo el tema energético está vinculado con el cambio del sistema económico cubano.

Ricardo Torres, académico especializado en temas energéticos