Irán reitera amenaza a EEUU asegurando que dará una "dura" respuesta a cualquier "agresión"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York

TEHERÁN. - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este martes 30 de diciembre que Teherán dará una respuesta "dura" a cualquier "agresión", después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevos bombardeos contra el país centroasiático si reinicia sus programas nucleares y de misiles balísticos.

"La respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión tiránica será dura y causará pesar", señaló el mandatario iraní en un breve mensaje en su cuenta en la red social X.

El presidente Trump advirtió el lunes que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques contra Irán si Teherán intenta reconstruir su programa de misiles balísticos o su programa nuclear luego de los bombardeos ejecutados en junio en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el país, a los que se sumó posteriormente Washington.

"Escucho que Irán intenta reconstruir de nuevo (el programa balístico) y, si lo hace, tendremos que derribarlo", expresó. Añadió que esperan que eso no suceda.

Trump también apuntó: "Irán quiere alcanzar un acuerdo". "Si quieren, eso sería mucho más inteligente", añadió.

De esta manera, el mandatario estadounidense defendió que la ofensiva israelí, a la que se sumó Estados Unidos con ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes, derivó de que Irán "decidió no alcanzar un acuerdo".

Situación en Irán

Por otra parte, el presidente estadounidense rechazó pronunciarse sobre un posible cambio de régimen en Irán. "No voy a hablar sobre el derrocamiento de un régimen", afirmó.

Sin embargo, indicó que Irán "tiene muchos problemas", entre ellos "una inflación tremenda" y una economía que "no es buena". Aseguró que "la gente no está muy contenta".

De su lado, la Presidencia rusa llamó este martes a la calma y prometió "continuar sus contactos con todas las partes" para evitar un nuevo conflicto en el corazón de Oriente Próximo, según registró la agencia rusa de noticias TASS.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que "debe evitarse cualquier paso que incremente las tensiones en la región". "Creemos que el diálogo con Irán es fundamental", argumentó.

FUENTE: Con información de Europa Press