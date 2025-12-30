martes 30  de  diciembre 2025
CONFLICTO

Irán reitera amenaza a EEUU asegurando que dará una "dura" respuesta a cualquier "agresión"

Trump advirtió el lunes que EEUU podría lanzar nuevos ataques contra Irán si Teherán intenta reconstruir su programa de misiles balísticos o su programa nuclear

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN. - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este martes 30 de diciembre que Teherán dará una respuesta "dura" a cualquier "agresión", después de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevos bombardeos contra el país centroasiático si reinicia sus programas nucleares y de misiles balísticos.

"La respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión tiránica será dura y causará pesar", señaló el mandatario iraní en un breve mensaje en su cuenta en la red social X.

Lee además
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
DECLARACIONES

Marco Rubio denuncia presencia de Irán y Hezbolá en Venezuela: Pone "en peligro" la seguridad de EEUU
Estudiantes se sumaron a las protestas en Irán.
CRISIS

Estudiantes en Irán se suman a las protestas contra el régimen por el alto costo de la vida

El presidente Trump advirtió el lunes que Estados Unidos podría lanzar nuevos ataques contra Irán si Teherán intenta reconstruir su programa de misiles balísticos o su programa nuclear luego de los bombardeos ejecutados en junio en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el país, a los que se sumó posteriormente Washington.

"Escucho que Irán intenta reconstruir de nuevo (el programa balístico) y, si lo hace, tendremos que derribarlo", expresó. Añadió que esperan que eso no suceda.

Trump también apuntó: "Irán quiere alcanzar un acuerdo". "Si quieren, eso sería mucho más inteligente", añadió.

De esta manera, el mandatario estadounidense defendió que la ofensiva israelí, a la que se sumó Estados Unidos con ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes, derivó de que Irán "decidió no alcanzar un acuerdo".

Situación en Irán

Por otra parte, el presidente estadounidense rechazó pronunciarse sobre un posible cambio de régimen en Irán. "No voy a hablar sobre el derrocamiento de un régimen", afirmó.

Sin embargo, indicó que Irán "tiene muchos problemas", entre ellos "una inflación tremenda" y una economía que "no es buena". Aseguró que "la gente no está muy contenta".

De su lado, la Presidencia rusa llamó este martes a la calma y prometió "continuar sus contactos con todas las partes" para evitar un nuevo conflicto en el corazón de Oriente Próximo, según registró la agencia rusa de noticias TASS.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que "debe evitarse cualquier paso que incremente las tensiones en la región". "Creemos que el diálogo con Irán es fundamental", argumentó.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU sanciona a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por programas de armas, "son una amenaza"

Unión Europea reitera exigencia a Irán de liberar a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi

Israel detiene a un hombre acusado de espiar para Irán y fotografiar residencia de exprimer ministro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Taylor Swift regala 600 dólares de propina a trabajadora del partido de los Chiefs

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares
ALERTA

"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Imagen de referencia Departamento de Bomberos de Miami.
FUEGO

Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela