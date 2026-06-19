viernes 19  de  junio 2026
ACUERDO

Irán destaca que el estrecho de Ormuz está abierto al paso seguro de buques mercantes

Se mantiene statu quo sobre el programa nuclear y el OIEA no realizará inspecciones en nuevas instalaciones, dijo portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.-Las autoridades de Irán destacaron este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto al paso seguro de buques mercantes, en cumplimiento con la aplicación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo.

"Irán adoptó las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, de conformidad con el memorando de entendimiento sobre el fin de la guerra, y el tráfico marítimo continúa en esta ruta", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones difundidas por el propio ministerio.

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Con esto, el funcionario salió al paso de las informaciones de medios internacionales que apuntaban a que las autoridades iraníes estaban impidiendo el libre tránsito por Ormuz, alegando que las comunicaciones marítimas con buques atrapados en la zona.

Sobre las cuestiones nucleares, Baqaei dijo que se celebrarán en un plazo de 60 días y que requerirán el cumplimiento de las condiciones previas. Insistió en que se mantiene el statu quo sobre el programa nuclear y que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA, por sus siglas en inglés) no realizará inspecciones en nuevas instalaciones. Dependerán del proceso y el resultado de las negociaciones, indicó Baqaei.

Reapertura del estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad Nacional iraní sostuvo el jueves que "los buques comerciales que soliciten el paso por el estrecho de Ormuz no pagarán ninguna tasa durante 60 días".

Agregó que las tasas no cobradas durante este período "serán cubiertas por el Gobierno de la República Islámica de Irán" en base al acuerdo preliminar.

Este paso llegó después del Ejército estadounidense confirmó el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la firma del memorando de entendimiento. El acuerdo contempla que Irán mantendrá un diálogo con Omán "para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con los demás Estados ribereños del golfo Pérsico".

FUENTE: Con información de Europa Press

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