domingo 8  de  febrero 2026
AMENAZAS

Irán reta a EEUU e insiste en su enriquecimiento de uranio en el marco de negociaciones con Washington

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, reafirmó que "nadie tiene derecho a dictar nuestro comportamiento"

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERAN — El régimen de Irán descartó renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington, incluso en caso de "guerra" con Estados Unidos, que mantiene la presión militar.

Tras una primera ronda de conversaciones en Omán, que ambos calificaron de positiva, los dos países afirmaron su voluntad de proseguir el diálogo.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
Sanciones

Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes de Irán
El enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, visitaron este sábado el portaviones USS Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
EEUU

Enviado de Trump visita portaviones Abraham Lincoln en Medio Oriente tras conversaciones con Irán

Pero, Irán se mantiene firme en sus líneas rojas, al aceptar hablar únicamente de su programa nuclear y recalcando que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles.

Estados Unidos - que desplegó una amplia fuerza militar en el Golfo, incluido un portaviones - exige un acuerdo más amplio, que incluya la limitación de las capacidades balísticas del país y el cese de su apoyo a grupos armados hostiles a Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, reafirmó que Teherán no cederá a la exigencia de Trump de renunciar al enriquecimiento de uranio, "incluso si se nos impone una guerra".

"¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él, incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestro comportamiento", declaró Araqchi en el foro en Teherán.

"Su despliegue militar en la región no nos asusta", añadió en referencia al portaaviones "USS Abraham Lincoln".

Indicó, sin dar más detalles, que Irán podría considerar "una serie de medidas de confianza respecto al programa nuclear", a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian la economía iraní.

Sin embargo, luego declaró que Irán tiene dudas sobre la "seriedad" de Estados Unidos para "entablar negociaciones reales", durante una rueda de prensa.

Irán "evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones", afirmó.

Más tarde, el canciller iraní declaró que su país está en consultas con "socios estratégicos" —China y Rusia— sobre las negociaciones.

"Paz mediante la fuerza"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará el miércoles a Washington para pedir a Donald Trump firmeza con Teherán.

El canciller israelí, Gideon Saar, denunció "el intento del régimen más extremo del mundo de obtener el arma más peligrosa del mundo" y afirmó que esto es un "peligro para la paz".

Por su parte, el emisario estadounidense, Steve Witkoff, visitó el portaviones "USS Abraham Lincoln" en el Golfo.

Durante esta visita, Witkoff destacó "el mensaje de paz mediante la fuerza" del presidente estadounidense.

En las últimas semanas, Trump ha multiplicado las amenazas de intervención militar en Irán, primero como respuesta a la sangrienta represión contra el movimiento de protesta en enero y, después, para presionar a Teherán con el fin de alcanzar un acuerdo.

Tras las conversaciones del viernes entre Witkoff, Kushner y Araqchi —las primeras desde los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes durante la guerra en junio pasado—, Trump celebró que Estados Unidos sostuvo "muy buenas conversaciones" y declaró que el diálogo continuárá "a comienzos de la próxima semana".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que las negociaciones "llevadas a cabo con el apoyo de gobiernos amigos de la región, constituyen un paso adelante", en una publicación este domingo en X.

Araqchi declaró el sábado que acordaron con Estados Unidos establecer un nuevo ciclo de diálogos "pronto" y señaló que aún quedaba "un largo camino por recorrer para establecer la confianza", en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera.

También repitió que la cuestión de las capacidades balísticas de Irán "nunca podría ser negociada".

Casi 7.000 muertos

Los países occidentales e Israel acusan a Irán de intentar dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega.

Irán y Estados Unidos entablaron negociaciones el año pasado pero tropezaron con la cuestión del enriquecimiento de uranio y quedaron congeladas por la guerra de 12 días desencadenada en junio por un ataque israelí contra Irán.

Trump afirmó que los bombardeos estadounidenses llevados a cabo durante ese conflicto habían "aniquilado" las capacidades nucleares iraníes, pero la magnitud exacta de los daños sigue siendo desconocida.

Tras la represión del movimiento de protesta en enero, Trump volvió a amenazar con una intervención.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo haber confirmado 6.961 muertos, en su mayoría manifestantes, y registró más de 51.000 detenciones.

En caso de ataque, Irán advirtió que apuntaría a las bases estadounidenses en la región y podría bloquear el estrecho de Ormuz, punto de tránsito clave para el suministro energético mundial.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Netanyahu anuncia reunión con Trump en Washington para abordar las negociaciones sobre Irán

El presidente de Irán pide poner en marcha conversaciones con EEUU sobre su programa nuclear

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.  
Política

Venezuela: Grupo de poder solo permanece, si acata órdenes de EEUU

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
POLÍTICA

Funcionarios estadounidenses y líderes no descartan posible operación militar en Cuba

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.
EEUU

Tribunal de apelaciones valida la detención de migrantes indocumentados "sin derecho a fianza"

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

Te puede interesar

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Por IVÁN GARCÍA
Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
VENEZUELA

Congresistas de Florida celebran excarcelación del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

El exsenador estatal José Javier Rodríguez.
POLÍTICA

Candidato demócrata: "La fiscalía debe ser del pueblo, no el abogado del gobernador" de Florida

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
VENEZUELA

Régimen excarcela a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, a las puertas de la amnistía