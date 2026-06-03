miércoles 3  de  junio 2026
CORRUPCIÓN

Juez de España ordena tasar joyas halladas en la oficina de Rodríguez Zapatero; profundiza la investigación

El magistrado José Luis Calama ordenó determinar la autenticidad y valor económico de las prendas, en la causa sobre blanqueo en el rescate de Plus Ultra

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO/ Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitó una tasación de las joyas incautadas por agentes de la Policía Nacional en la oficina del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por operaciones de blanqueo y tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de España.

En la orden judicial, Calama pide "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación.

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Y precisa que lo hace “sin perjuicio” de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", según se informó.

El expresidente fue imputado bajo cargos de organización criminal, tráfico de influencias y falsificación de documentos en operaciones de una red criminal que dirigía a través de su operador Jesús Martínez, luego de una compleja investigación sobre los dineros empleados para rescatar la línea aérea española, en 2021.

Joyas bajo la lupa judicial

En la investigación, juez Calama pidió a agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Policía Nacional requisar las oficinas de Rodríguez Zapatero, entre varias diligencias.

Durante la inspección el 19 de mayo se hallaron en una caja fuerte diversas joyas, entre ellas relojes de marca, collares y pulseras, entre otros objetos, además de agendas y documentación considerada clave para el caso.

Según las instrucciones judiciales, la evaluación de las prendas la realizará una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y será documentada por la UDEF, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia", indica el reporte.

El procedimiento permitirá comprobar también la veracidad de las afirmaciones de la secretaria de Rodríguez Zapatero, quien atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del político socialista.

FUENTE: Con información de Europa Press

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