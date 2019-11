Hugo Carvajal desapareció de su domicilio la pasada semana y se ha dado a la fuga, luego que la Audiencia Nacional aprobara su extradición a los Estados Unidos.

Durante una de las deliberaciones del pleno en el que se abordó el recurso de súplica presentado contra el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que acordó, en septiembre, denegar la entrega de Carvajal a EE UU, Alfonso Guevara, ponente del caso, reveló a sus compañeros la intervención del magistrado de enlace de la Embajada de España en Washington y mostró su "malestar" por lo que consideró una grave interferencia en las deliberaciones, según señalan fuentes judiciales.

El pasado día 8 el pleno acordó finalmente la entrega de Carvajal con el voto particular de cuatro de los 18 magistrados. Un voto particular lo suscribieron el propio Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, que consideran que en los hechos que recoge la solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses "no se concreta la actividad delictiva". El segundo voto particular lo firmó el magistrado José Ricardo de Prada, que hace suyo el anterior y añade que la descripción de los hechos responde "mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo contra los Estados Unidos de América por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos".