martes 2  de  diciembre 2025
DELCYGATE

Hijo de Ábalos asegura que Pedro Sánchez ordenó la reunión con Delcy Rodríguez en Barajas: "Cumplió una orden"

El hijo del exministro español José Luis Ábalos explicó que su padre acudió al aeropuerto para evitar un "conflicto internacional tremendo"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El llamado Delcygate vuelve a sacudir la política española, esta vez por las explosivas declaraciones de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien afirmó que su padre acudió al aeropuerto de Barajas, en Madrid, en enero de 2020, por una “orden directa” del presidente Pedro Sánchez.

"En el Delcygate, el único que no tenía que estar allí era mi padre", declaró Víctor Ábalos en una entrevista con El Mundo. "Mi padre se limitó a cumplir una orden directa por parte del presidente del gobierno de que fuera al aeropuerto de Barajas. No se hizo nada sin que lo supiera el presidente", sostuvo.

Según su relato, nadie en el Ejecutivo sabía inicialmente que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tenía prohibida la entrada a la Unión Europea (UE) por sanciones impuestas a altos jerarcas de la dictadura de Nicolás Maduro por "menoscabar la democracia y el Estado de Derecho".

La alerta, aseguró, surgió cuando Rodríguez ya estaba en vuelo hacia Madrid.

"¡Quiero hablar con Zapatero!"

El hijo del exministro explicó que su padre acudió al aeropuerto para evitar un "conflicto internacional tremendo". "Tras la orden, mi padre se presentó allí y simplemente siguió órdenes del comisario de Barajas. Subió al avión de Delcy y ella le dijo: '¡Quiero hablar con Zapatero!'", relató.

Añadió, además, que la dirigente chavista, según dijo después, le insinuó que "si aparecían las maletas, él se podría quedar la mitad", en referencia a la supuesta presencia de 40 maletas, algo que calificó como "leyenda".

Víctor Ábalos sostuvo que ese episodio marcó el declive político de su padre. "El Delcygate marcó un antes y un después para mi padre. Se comió un marrón. Cayó en desgracia", afirmó.

Según su versión, el presidente no salió inicialmente a defender a Ábalos, mientras dentro del Ministerio, sectores vinculados al exministro José Blanco habrían aprovechado el episodio para intentar desplazarlo.

El hijo del exministro también afirmó que su padre sufrió hostigamiento en lugares públicos. "Luego mi padre iba a restaurantes en Madrid y los venezolanos le gritaban, porque lo consideraban chavista", señaló.

"Cloaca" política

En la entrevista, también repasó otros episodios, incluido el polémico rescate de la aerolínea Air Europa. Afirmó que su padre, actualmente en prisión preventiva, enfrentó "una presión brutal" tanto de la familia Hidalgo —propietaria de la aerolínea— como de intermediarios y del propio gobierno. Sostuvo que "para eso contaron con la ayuda de Víctor de Aldama y consiguieron el rescate, pero con unas condiciones leoninas".

Asimismo, se refirió a la presunta "cloaca" política que habría operado desde el Partido Socialista bajo la dirección de Leire Díez, destinada —de acuerdo con su versión— a recabar información sensible sobre jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas para neutralizar escándalos que afectaban al PSOE.

Aseguró que su padre se reunió al menos una vez con ella y que la operación se activó en pleno episodio de los "días de reflexión" de Sánchez.

Víctor Ábalos afirmó que dicha estructura también se organizó en parte "en torno a mi padre para que no cante", y sostuvo que se le habría ofrecido "de todo" para mantenerlo en silencio.

FUENTE: Con información de El Mundo

