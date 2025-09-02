martes 2  de  septiembre 2025
Incidente aéreo

La OTAN afirma que se toma "muy en serio" los ataques al GPS tras incidente con la jefa de la UE

El Kremlin ha negado la implicación de Rusia en la manipulación del sistema GPS del avión en el que viajaba la política alemana y que obligó a utilizar sistemas de navegación terrestres para completar el aterrizaje

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Bruselas.&nbsp;

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una conferencia de prensa en Bruselas. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que la Alianza se toma "muy en serio" los ataques a los sistemas de navegación GPS después de que el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fuese blanco de una supuesta interferencia rusa el domingo cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Plovdiv, en el sur de Bulgaria.

Tras el incidente, las autoridades búlgaras informaron a la Comisión de sus sospechas sobre una injerencia rusa en los sistemas de navegación GPS del aeropuerto, aunque este martes el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zheliazkov, afirmó que no se investigará la interferencia en el sistema, ya que considera que no deriva de ningún ciberataque o ataque híbrido y que la aeronave no fue el objetivo directo de algo que ocurre "todos los días".

Lee además
Aviones de la aerolínea Korean Airlines
AERONáUTICA

Aerolínea Korean Air anuncia la compra de más de 100 aviones a Boeing
LA presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
INCIDENTE

Avión de jefa de la UE sufre una interferencia de GPS, se sospechosa de Rusia

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS", declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta el lunes durante una rueda de prensa en Bruselas, tras el incidente.

El avión aterrizó sin percances en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.

La UE no dio más detalles, pero Podesta, citada por The New York Post, dijo que el incidente reforzaría el "compromiso inquebrantable del bloque de aumentar las capacidades de defensa y el apoyo a Ucrania" contra la invasión rusa de hace tres años y medio.

Por su lado, el Kremlin ha negado la implicación de Rusia en la manipulación del sistema GPS del avión en el que viajaba la política alemana y que obligó a utilizar sistemas de navegación terrestres para completar el aterrizaje.

Amenazas

"Nos lo tomamos muy en serio", afirmó Rutte en rueda de prensa en Luxemburgo, donde también precisó que la OTAN "está intensificando sus esfuerzos en lo que respecta a las amenazas híbridas y cibernéticas", como las interferencias en aviones comerciales, algo que puede tener "efectos potencialmente desastrosos".

Entre esos ataques híbridos, el exprimer ministro de Países Bajos citó también "un intento de asesinato de un gran industrial en uno de los países aliados de la OTAN" o "un ataque al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido". "No se trata de pequeños incidentes. Son incidentes enormes que tienen un impacto enorme", aseguró.

Aunque el secretario general de la Alianza reconoció que "no se ha resuelto completamente este problema", sí garantizó que la OTAN trabaja "día y noche" para "contrarrestar estos ataques, para prevenirlos y para asegurar que no vuelvan a suceder".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Daniel Ortega otorga más poderes a su hijo, firmará acuerdo comercial con la ocupada Donetsk

Putin cree que tras retorno de Trump al poder, "hay luz al final del túnel" en las relaciones con EEUU

Líder norcoreano Kim Jong Un llega a China para un encuentro histórico con Xi y Putin

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El jugador Tomás Avilés (chaleco naranja), del Inter Miami, pelea con jugadores de los Sounders de Seattle tras la final de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami afronta el castigo de los fanáticos y posibles sanciones de la Concacaf

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes policiales custodian una de las calles en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

El presidente Trump promete terminar con el crimen en Chicago

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo