La viuda del opositor ruso Navalni asegura que murió envenenado

VARSOVIA.- La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, muerto en prisión en febrero de 2024 en circunstancias opacas, afirmó este miércoles que su marido fuer "envenenado", y dijo basarse en análisis efectuados por laboratorios occidentales.
Explicó que dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexéi fue envenenado
"Dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexéi fue envenenado", declaró Yulia Navalnaya en Telegram, que explicó haber sometido a análisis "muestras biológicas" extraídas del cuerpo de su marido tras fallecer en una colonia penitenciaria ártica.
