miércoles 17  de  septiembre 2025
RUSIA

La viuda del opositor ruso Navalni asegura que murió envenenado

Explicó que dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexéi fue envenenado

En esta imagen tomada de un video, se muestran las flores y una foto del líder opositor ruso Alexéi Navalni depositados por su madre, Lyudmila Navalnaya, en su memoria en un monumento a las víctimas de la represión política, en Salekhard, a 1937 kms (1211 millas) al noreste de Moscú, Rusia, el 20 de febrero de 2024.

AP

VARSOVIA.- La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, muerto en prisión en febrero de 2024 en circunstancias opacas, afirmó este miércoles que su marido fuer "envenenado", y dijo basarse en análisis efectuados por laboratorios occidentales.

"Dos laboratorios de dos países diferentes llegaron de forma independiente el uno del otro a la conclusión de que Alexéi fue envenenado", declaró Yulia Navalnaya en Telegram, que explicó haber sometido a análisis "muestras biológicas" extraídas del cuerpo de su marido tras fallecer en una colonia penitenciaria ártica.

FUENTE: Con información de AFP

