viernes 15  de  agosto 2025
SúPLICA

La viuda de Navalni pide a Putin que libere a los opositores a la guerra en Ucrania encarcelados

Desde febrero de 2022, cuando lanzó la invasión de Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en internet, con procesos judiciales contra cientos de personas que se han opuesto a la guerra

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.

MIKHAIL METZEL / AFP

VARSOVIA.- La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, pido el viernes al presidente Vladimir Putin que libere a los opositores a la guerra en Ucrania encarcelados en Rusia.

"Liberen a los activistas y periodistas rusos, a los civiles ucranianos, a todos los que han sido encarcelados por expresar opiniones antiguerra o por publicaciones en redes sociales", declaró Navalnaya, en un vídeo publicado en Telegram.

En su mensaje, publicado horas antes de de la cumbre entre Putin y Donald Trump en Alaska, Navalnaya se dirigió a ambos presidentes.

"Deben tomar una decisión irreversible, algo que no pueda deshacerse" para que esta cumbre sea "histórica", afirmó en referencia a la guerra en Ucrania, al tiempo que solicitó un nuevo intercambio de presos.

Muchos opositores rusos han tenido que huir del país.

"Desgraciadamente, sé mejor que nadie el coste de los retrasos" en la liberación de prisioneros, escribió Navalnaya, en referencia a su marido, que falleció en las cárceles rusas en febrero de 2024.

Alexéi Navalni era el principal opositor de Putin y falleció de forma repentina en una colonia penitenciaria del Ártico el 16 de febrero de 2024.

Su familia y sus partidarios afirman que fue asesinado por orden de Putin.

FUENTE: Con información de AFP

