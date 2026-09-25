León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

El presidente de Francia, Emmanuel Macron y el papa León XIV llegan a una ceremonia tras su reunión en el Palacio Presidencial del Elíseo, en París, el 25 de septiembre de 2026, al inicio de la visita de cuatro días del papa a Francia.

El papa León XIV llegó a Francia para iniciar una visita oficial de cuatro días, marcando el primer viaje de un pontífice a la capital francesa en 18 años.

A su llegada al aeropuerto en las afueras de París, el obispo de Roma fue recibido con honores militares por el presidente Emmanuel Macron y la primera dama Brigitte Macron . Tras su aterrizaje, el pontífice saludó a las autoridades y bendijo a los jóvenes presentes en el lugar.

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Durante el trayecto aéreo, León XIV expresó el propósito de su viaje pastoral al señalar que acude a la nación europea en calidad de discípulo de Jesucristo para proclamar la paz en el mundo.

Agenda institucional de León XIV

La gira del pontífice contempla una serie de encuentros de alto nivel. Tras su llegada, se trasladó al Palacio del Elíseo para sostener una reunión oficial con el presidente Macron, para luego dirigirse a la sede de la Unesco, donde abordará los desafíos éticos de la inteligencia artificial.

Asimismo, la agenda papal incluye un recorrido en papamóvil por el centro de París hasta la catedral de Notre-Dame, donde encabezará una oración con la comunidad religiosa. La jornada concluirá con una vigilia juvenil en el Estadio de Francia.

Durante los cuatro días de visita, que abarcarán París, Lourdes y Metz, se prevé que el pontífice aborde temas de debate ético y social como la eutanasia, la gestación subrogada, los abusos sexuales en la Iglesia y los desafíos de la paz en Europa.

FUENTE: Con información de AFP