jueves 22  de  octubre 2026
CRISIS MIGRATORIA

Hallan a 74 migrantes en situación irregular en una vivienda en Ceuta

La Policía investiga una presunta organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular y posibles casos de explotación laboral

La policía española escolta a migrantes en autobuses tras haberlos reunido mientras dormían a la intemperie cerca de los almacenes de El Tarajal, en las afueras de Ceuta —enclave español en el norte de África—, el 18 de octubre de 2026.

La policía española escolta a migrantes en autobuses tras haberlos reunido mientras dormían a la intemperie cerca de los almacenes de El Tarajal, en las afueras de Ceuta —enclave español en el norte de África—, el 18 de octubre de 2026.

AFP
Por María Graterol

CEUTA.- La Policía Nacional de España localizó a 74 migrantes en situación irregular, 10 de ellos menores de edad no acompañados, que se encontraban escondidos en una vivienda de Ceuta, ciudad española del norte de África. Los agentes detuvieron al propietario del inmueble por presuntamente favorecer la inmigración irregular.

El operativo se desarrolló el martes con un amplio dispositivo policial, debido a la complejidad del lugar donde se encuentra la vivienda, según informó este jueves la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

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El propietario fue detenido como presunto responsable de una organización criminal dedicada a promover la inmigración ilegal y otras actividades delictivas.

En el inmueble, los agentes localizaron a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, para un total de 74 personas.

Un entramado criminal

La operación se enmarca en una investigación policial contra una red criminal a la que se atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.

Las pesquisas permitieron reunir indicios de que algunos de los menores alojados en la vivienda podrían haber sido víctimas de agresiones físicas.

Asimismo, los agentes investigan una posible explotación laboral de menores y adultos, quienes presuntamente eran utilizados para realizar distintas tareas y trabajos, aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad.

La investigación fue posible gracias a la coordinación de distintas unidades policiales desplegadas en la costa andaluza y a nivel central, que trabajan conjuntamente con la Fiscalía para combatir el tráfico ilícito de migrantes.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial este jueves.

FUENTE: Con información de EFE

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