lunes 15  de  junio 2026
CONFLICTO

Macron asegura que portaaviones Charles de Gaulle podría estar en el golfo Pérsico en pocos días

La prioridad es reabrir Ormuz, sacar barcos, portacontenedores y petroleros para que mercancías, tripulaciones, el petróleo y el gas puedan salir, dijo Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este lunes que el portaaviones Charles de Gaulle "podría" estar en aguas del golfo Pérsico en un período de "dos o tres días" en el marco de la apertura del estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos hayan alcanzado una acuerdo para poner fin a las hostilidades.

"Estamos listos, y en dos o tres días, el Charles de Gaulle podrá estar en la zona. Ahora, debemos hacerlo de forma ordenada. Les puedo asegurar que mañana mismo podemos tener cazas y otras aeronaves listas para misiones iniciales de vigilancia. Podemos contar con una fragata mañana mismo, y en dos o tres días, podemos tener al Charles de Gaulle, con capacidad para desminar y todo lo que (le) acompaña, incluidas las fragatas de nuestros socios y demás", señaló Macron en una entrevista concedida a la cadena francesa TF1.

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A su vez, el mandatario subrayó que Francia es el país "no implicado" en el conflicto con "más recursos" en la zona de conflicto. Recordó que ya hay "misiones (puestas) en marcha para garantizar la seguridad en el Mediterráneo oriental y el mar Rojo". Dijo que se están organizando con países aliados "para reaccionar con rapidez, tan pronto como haya un enemigo" en Oriente Próximo.

Indicó: "Los omaníes ya han aceptado los escoltas (...) Así que discutiremos esto con los estadounidenses y los iraníes para asegurar que esta misión pueda llevarse a cabo", ha indicado, antes de matizar que "todo esto solo tiene sentido si existe un acuerdo internacional".

Sacar los barcos

Al ser consultado sobre el levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz, Emmanuel Macron señaló que "no se trata de volver a la situación de hace unos meses".

Aseveró: "Obviamente, eso no es lo que queremos, porque sentaría un precedente. (...) Si cobramos tarifas cada vez, ¿cuáles serán las consecuencias? Estaríamos subiendo los precios para todo el mundo. Así que también vamos a hablar de esto. No está de acuerdo con el derecho internacional, por lo que haremos todo lo posible para garantizar que no haya peajes".

El mandatario galo sostuvo que "la prioridad (de Ormuz) es reabrirlo, sacar los cientos de barcos, portacontenedores y petroleros para que las mercancías, las tripulaciones, porque hay tripulaciones atrapadas durante meses, el petróleo y el gas puedan salir, para que se reabra y los precios bajen".

Al preguntársele si las autoridades iraníes ganaron la guerra, dado que se mantienen en el poder, Macron evitó pronunciarse, alegando que quiere ser "prudente y paciente".

"No participamos en esta ofensiva, como usted sabe. Así pues, nuestro objetivo ahora es la reapertura del estrecho de Ormuz. Y, por supuesto, no debe haber peajes ni nada que enriquezca al régimen de los ayatolás", puntualizó.

FUENTE: Con información de Europa Press

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