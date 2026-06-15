Netanyahu anuncia que se presentará a las próximas elecciones generales de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026.

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que prevé presentarse a las elecciones que se celebrarán este año, pese a las críticas que enfrenta de sus detractores que critican su gestión de la guerra en Medio Oriente, aunque otros elogian los resultados.

Netanyahu confirmó su decisión de postularse a la reelección en las próximas elecciones generales de otoño y aseguró que tiene "la intención de ganar".

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"Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar", dijo el veterano líder, en una rueda de prensa retransmitida por televisión, en sus primeras declaraciones desde que Washington y Teherán anunciaran que habían llegado a un acuerdo marco para poner fin a la guerra.

El líder del Likud dirige el Ejecutivo israelí desde 2022, si bien ya ocupó el cargo entre 1996 y 1997 y entre 2009 y 2021, lo que lo convierte en el dirigente que más tiempo ha desempeñado el puesto de primer ministro en Israel.

Sus palabras llegan días después de que su formación despejara las dudas sobre el futuro político de Netanyahu, afirmando que "buscará la reelección" en los próximos comicios, a pesar de que, según una encuesta, más del 60% de los israelíes prefieren que no se presente a las próximas elecciones parlamentarias.

Netanyahu, de 76 años, es el único primer ministro de Israel en ser imputado mientras ocupa el cargo, y ha confirmado ahora su intención de concurrir a los comicios en una rueda de prensa en la que presumió los logros de su gestión en la ofensiva contra Irán y aseguró que la "lucha" no ha terminado pese al acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington.

FUENTE: Con información de de AFP / EFE / Europa Press