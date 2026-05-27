EEUU y México inician negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio

Contenedores para ser trasladados por tren y que fueron descargados en el Puerto de Los Ángeles, California.

México y Estados Unidos dieron inicio el miércoles a las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio América del Norte (T-MEC), que ocurren bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

El T-MEC, en el que también participa Canadá, debe ser revisado cada seis años. Es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.

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La primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes.

La secretaría mexicana de Economía informó en un comunicado que las partes "definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región".

"México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta", añadió el texto

Otras rondas de negociaciones seguirán junio y julio en Washington y Ciudad de México, respectivamente.

FUENTE: Con información de AFP.