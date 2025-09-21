domingo 21  de  septiembre 2025
ISRAEL

Netanyahu afirma que nunca habrá un Estado palestino tras el reconocimiento de varios países

Los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania) se han duplicado, dijo Netanyahu. Aseveró que seguirán ampliando los asentamientos en Judea y Samaria

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV. - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que “nunca habrá un Estado palestino al oeste del Jordán", esto en respuesta al reconocimiento anunciado este domingo 21 de septiembre por Reino Unido, Canadá y Australia.

En un video publicado en sus redes sociales, dijo que durante años ha impedido “la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto a nivel nacional como internacional".

Lee además
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el  Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitan el Muro de las Lamentaciones, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, en la ciudad antigua de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025.
Diplomacia

Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU
Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones.
Tecnología militar mundial

Israel concluye la creación de arma láser para interceptar misiles y drones

"La respuesta a este reciente intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen", señaló Netanyahu en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudita.

El primer ministro señaló: "Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un Estado palestino después de la terrible matanza del 7 de octubre: están entregando una enorme recompensa al terrorismo".

Netanyahu advirtió que seguirán con los proyectos de colonización en territorio palestino.

Sostuvo que han duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (Cisjordania), "y vamos a seguir por este camino".

Tropas en Siria

Por otra parte, Benjamin Netanyahu sostuvo que no retirará las tropas desplegadas dentro de territorio sirio tras la caída del régimen de Bashar al Assad.

"Es un chiste. Los políticos de izquierda nunca han hecho nada para reforzar los Altos del Golán o plantar cara en el frente que había en Siria. Los hemos aplastado. Hemos arrasado las posiciones del ejército iraní. Hemos ayudado a derrocar al régimen de Al Assad", expresó el primer ministro de Israel.

A su vez, confirmó que están negociando con las nuevas autoridades sirias y se refirió a las negociaciones para "la desmilitarización del suroeste de Siria y nos ocupamos de la seguridad de nuestros aliados sirios en Yabal Druz".

Subrayó que, en ningún caso, el acuerdo con Siria contemplaría la retirada de las zonas de "amortiguación", en referencia a las posiciones tomadas por las fuerzas israelíes tras la caída de Al Assad, el 8 de diciembre de 2024, cuando una coalición de milicias lideradas por el grupo yihadista del ahora presidente, Ahmed al Shara, tomó Damasco.

Argumentó: "Hemos reforzado nuestro control no solo en los Altos del Golán, sino también en las zonas colindantes y vienen a darnos lecciones. Le voy a decir lo que estamos haciendo. Estamos tratando con Siria de una forma que era inimaginable antes de nuestra gran victoria sobre Hezbolá".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Rubio y Netanyahu alertan que el asesinato de Charlie Kirk busca "silenciar" la democracia

China condena a otros cuatro años de cárcel a periodista que documentó el COVID-19 en Wuhan

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Te puede interesar

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Por DANIEL CASTROPÉ
Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
Guerra tecnológica

La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Vista frontal del Capitolio en Washington.
EEUU

Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"