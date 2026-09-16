Eurodiputado pide a la UE activar la cláusula de DD.HH. y suspender acuerdo de cooperación con Cuba

MIAMI — El presidente de la Comisión de partidos europeos y latinoamericanos (Eurolat) y diputado por el Partido Popular en el Parlamento Europeo, Gabriel Mato, solicitó ante esa cámara suspender el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba ante la falta de voluntad del régimen castrista para realizar avances democráticos en la isla.

Mato también se refirió a la situación a la que se enfrentan los presos políticos que permanecen en las mazmorras del régimen y mencionó como ejemplo el caso de Félix Navarro y su hija Saylí.

Cuba registra un récord de 1.339 presos políticos, incluyendo mujeres, menores y activistas, con graves denuncias de tortura y falta de atención médica, según el organismo de derechos humanos, Prisoners Defenders.

El organismo clasifica a los presos políticos en tres categorías: convictos de conciencia (807 personas encarceladas por ejercer derechos fundamentales), condenados de conciencia (495 con restricciones de libertad, muchas veces bajo trabajos forzados) y otros presos políticos (37 casos vinculados a la oposición política sin delitos graves). De ellos, 155 son mujeres y 38 menores de edad.

"Me preguntaba desde esta misma tribuna si algún día Cuba sería libre y no pierdo la esperanza, una esperanza que es lo único que el régimen no ha logrado arrebatar al pueblo cubano porque la realidad sigue siendo hogares a oscuras, escasez, hambre, persecución y cárcel", afirmó el eurodiputado.

"Frente a esa realidad, Félix Navarro y su hija Saylí y tantos otros se revelaron, se negaron a aceptar el exilio, a abandonar su país aun sabiendo que el precio sería la cárcel y lo asumieron porque su clamor por la libertad es más fuerte que cualquier chantaje", dijo Mato en una sesión de Eurolat.

"Hora de actuar"

Ante ese escenario, el eurodiputado Mato exigió la libertad inmediata e incondicional de Navarro, su hija y la de todos los presos políticos cubanos. "Pero la Unión Europea también tiene que actuar. Llevamos años diciéndolo. El acuerdo de diálogo y cooperación no ha servido para avanzar en la democracia en Cuba. Ya no caben más excusas; es hora de activar la cláusula de derechos humanos del acuerdo y, ante la falta de avances, suspenderlo.

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y la República de Cuba es un marco institucional que fue firmado el 12 de diciembre de 2016 con el propósito de crear un mecanismo para fortalecer el diálogo político, mejorar la cooperación bilateral y promover la cooperación comercial y regional.

La importancia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana radica en que es el principal órgano de diálogo y cooperación entre la UE y Latinoamérica, al reunir a 150 miembros, de los cuales el 50% pertenecen al Parlamento Europeo y el otro 50% son miembros de los parlamentos regionales de América Latina, incluyendo al Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), al Parlamento Andino (PARLANDINO), al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), al Parlamento Mercosur (PARLASUR), así como a las Cámaras de Diputados de México y de Chile.