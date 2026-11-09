Netanyahu busca formar un gobierno de unidad bajo su dirección sin los "simpatizantes de Hamás"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos de Israel, en el Cementerio Militar en el Monte Herzl en Jerusalén el 21 de abril de 2026.

JERUSALÉN — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró el lunes su llamado a formar un gobierno de unión nacional bajo su dirección, a pesar de que el presidente del país confió a su rival, Gadi Eisenkot, la tarea de constituir una coalición tras las elecciones legislativas.

"Hace dos días llamé a la formación de un gobierno de unión nacional, y ese es el imperativo del momento", declaró el primer ministro saliente en un video publicado en Instagram.

POLÍTICA Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Este gobierno debería reunir a los partidos de su campo, en particular a los ultraortodoxos, así como a las demás formaciones sionistas, precisó.

"¿Y quién debería dirigir un gobierno así? Naturalmente, el partido que debería dirigir este gobierno es el partido más grande", prosiguió, señalando que su formación, el Likud, había obtenido 250.000 votos más que su principal competidor, el Yashar de Eisenkot.

Excluye a "partidarios de Hamás"

Netanyahu también excluyó cualquier coalición que dependa de aquellos a quienes califica de "partidarios de Hamás", en referencia a las listas de mayoría árabe israelí que obtuvieron el número récord de 19 escaños en los comicios, considerando que un gobierno así no podría combatir de manera eficaz a Irán y al "islam radical".

"No puedes formar gobierno con simpatizantes de Hamás. No puedes combatir a Irán ni a sus filiales si dependes de simpatizantes del islam radical", ha afirmado en un vídeo difundido este lunes.

"Basta boicot. Tenemos que unir fuerzas para afrontar los enormes desafíos que tenemos ante nosotros. Hablémoslo y, con ayuda de Dios, hagamos lo que haya que hacer: un gobierno de unidad", argumentó.

El dirigente israelí dijo que "yo no descarto a nadie y nadie debería descartar a otros", dando por descontado que participarán en el gobierno sus actuales socios de coalición de la extrema derecha: Partido del Sionismo Religioso, Poder Judío y formaciones ultraortodoxas.

Negociaciones difíciles en puerta

Estas declaraciones se producen mientras Gadi Eisenkot, recomendado por 67 diputados, fue oficialmente encargado el domingo de formar el próximo gobierno.

Dispone de 28 días para conseguirlo, con una posible prórroga de 14 días.

Pero se prevé que las negociaciones sean difíciles.

Unidos por su voluntad de poner fin a las dos décadas de poder de Netanyahu, los partidos que apoyan a Gadi Eisenkot discrepan sobre la manera de lograrlo.

Avigdor Lieberman, jefe del partido nacionalista laico Israel Beiteinu (siete escaños), rechaza cualquier coalición que dependa del apoyo de los partidos árabes, cuyo respaldo permitiría a la oposición contar con una mayoría cómoda.

Gadi Eisenkot también puede formar un gobierno minoritario, con 48 diputados frente a 46 fieles a Netanyahu, mientras que los otros 26, procedentes de las formaciones árabes y ultraortodoxas, se abstendrían en la votación de confianza a su gobierno.

Pero esta opción también se topa con la oposición de Avigdor Lieberman, así como con las reservas de otros socios potenciales.

Si Eisenkot no consigue constituir una coalición, podría designarse a otro candidato. En caso de confirmarse el bloqueo, podrían convocarse nuevas elecciones el próximo año.

FUENTE: Con información de AFP