La ONU reorganiza misión en Haití para enfrentar la violencia de las pandillas

Mariani se encuentra cerca de la Ruta Nacional 2, parte de la cual ha sido tomada por pandillas. Más de 16.000 personas han muerto a causa de la violencia armada en Haití desde principios de 2022, según declaró la ONU el 2 de octubre, advirtiendo que "lo peor podría estar por venir". Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante mucho tiempo a manos de violentas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. Pandilleros armados en una motocicleta patrullan las calles del barrio de Mariani en Puerto Príncipe, Haití, el 6 de octubre de 2025.

Contenido gráfico / Miembros de la Policía Nacional de Haití patrullan mientras se queman cuerpos de presuntos pandilleros (en primer plano) en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 19 de noviembre de 2024.

PUERTO PRÍNCIPE.- Naciones Unidas anunció este miércoles que la nueva fuerza multinacional destinada a enfrentar la violencia de las pandillas en Haití será desplegada de manera gradual en los próximos meses, en un intento por contener una crisis de seguridad que mantiene colapsadas las instituciones del país caribeño.

El representante especial de la ONU, Jack Christofides, explicó ante el Consejo de Seguridad que se trata de una “fase inicial crucial” para la puesta en marcha de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), que sustituirá progresivamente a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana (MMAS), cuestionada por su limitada capacidad operativa.

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“Nos encontramos en una etapa clave para el establecimiento de esta nueva fuerza”, afirmó el diplomático, al tiempo que aseguró que varios Estados miembros han asumido compromisos para integrar el contingente, aunque sin precisar detalles.

Violencia generalizada

El plan aprobado por el Consejo de Seguridad contempla el despliegue de hasta 5.500 efectivos militares y policiales, en momentos en que Haití enfrenta uno de los peores niveles de violencia de su historia reciente, con amplias zonas de la capital bajo control de grupos armados.

Hasta ahora, solo unos 400 soldados provenientes de Chad han llegado a Puerto Príncipe, de los 1.500 comprometidos por ese país africano, lo que evidencia las dificultades logísticas y políticas para concretar la misión internacional.

El retiro de la MMAS se realizará de forma progresiva para evitar un vacío de poder que pueda ser aprovechado por las pandillas, responsables de secuestros, asesinatos y el control de rutas estratégicas en la capital y sus alrededores.

La transición hacia la nueva fuerza fue impulsada en septiembre por el Consejo de Seguridad, con el respaldo de Estados Unidos, tras las críticas a la misión anterior por falta de financiamiento, equipamiento y resultados concretos frente al avance del crimen organizado.

Christofides subrayó que la FRG busca fortalecer las capacidades del Estado haitiano. “No es un fin en sí mismo, sino un medio para que las instituciones recuperen el control y se generen condiciones de estabilidad a largo plazo”, sostuvo, destacando además la importancia de reforzar la seguridad marítima y fronteriza.

Convocatoria a elecciones

En paralelo, el representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, destacó avances políticos tras la transferencia de poder al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, aunque advirtió que el país sigue sin condiciones para una normalización institucional.

“Las elecciones siguen siendo la única vía legítima para restablecer el orden constitucional”, afirmó, recordando que Haití no celebra comicios desde 2016 debido al deterioro de la seguridad.

Pese a algunos avances en operaciones policiales que han contenido la expansión de las bandas, la ONU reconoce que la situación sigue siendo crítica, con cerca de 1,5 millones de personas desplazadas por la violencia y una población atrapada entre la ausencia del Estado y el dominio de grupos criminales.

FUENTE: Con información de AFP