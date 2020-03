Durante la conversación, el Papa aseguró que tiene esperanza en la humanidad. “Tengo esperanza en los hombres y en las mujeres de esta humanidad. Tengo esperanza en los pueblos. Los pueblos que van a tomar de esta crisis enseñanza para revisar sus vidas. Vamos a salir mejores. Muchos quedan en el camino, es duro. Tengo fe pero vamos a salir mejores”.

Al ser consultado sobre qué le diría a las personas que están perdiendo a un familiar, el Papa aseguró que lo último que haría es decirle algo. “Lo que trato es de hacerle sentir mi cercanía. Hoy en día es más importante el lenguaje de los gestos que el de las palabras”.

Sobre los seres humanos más vulnerables, el papa Francisco resaltó que cree que está saliendo a la luz un drama disimulado de nuestras sociedades que a veces son hipócritas. “Son sociedades inconscientes que no se dan cuenta este submundo (me permito la palabra) de humanidad. Empezamos a estar cercanos de esa gente que conocemos por concepto como los sin techos, los aprovechados como las mujeres explotadas que es todo un comercio. Esta gente que tiene una esperanza muy pequeña, que no tiene dónde apoyarse. Muy triste, pero a la vez nos damos cuenta que existen”.

El periodista le comenta al Santo Padre que "muchas empresas están despidiendo a muchísimos trabajadores" por la crisis del coronavirus. A lo que el papa responde: "las soluciones concretas las tiene que buscar cada uno en cada situación, pero ciertamente, el sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora".

Hizo un reconocimiento al personal médico que está trabajando sin descanso para superar la crisis. “Admiro al personal médico. Que me enseñan cómo comprometerse. Que le agradezco el testimonio. Los llamo Los santos de la puerta de al lado, porque muchos no son creyentes, son agnósticos. Pero en el testimonio ves la capacidad de jugarse la vida por el otro”.

Igual reconocimiento hizo por los trabajadores del transporte, de la cadena de suministro que día a día laboran por mantener a las economías del mundo en funcionamiento.

