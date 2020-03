Parlamento de Rusia aprueba reelección de Putin para el 2024

Según informa la agencia Sputnik, los diputados han aprobado en segunda lectura el proyecto de ley sobre enmiendas a la Constitución que había propuesto Vladimir Putin, con 382 votos a favor de las enmiendas, entre las que figura la supresión de mandatos, y 44 abstenciones.

En su intervención ante la Cámara Baja, que no estaba prevista inicialmente, ha sostenido que no es "conveniente" proceder a suprimir el límite de dos mandatos presidenciales de la Constitución, si bien no ha cerrado la puerta a esta posibilidad si cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.

Vladimir Putin dijo que no le parece "conveniente eliminar de la Constitución el límite de mandatos presidenciales". En su opinión, el cambio en el liderazgo "resulta necesario para la dinámica de desarrollo del país" y para que "a largo plazo" la sociedad tenga garantizada esa rotación, ya que "hace falta pensar en las futuras generaciones".

No obstante, señaló que "en principio, esta opción podría ser posible con una condición, que el Tribunal Constitucional emita una sentencia oficial que estipule que tal enmienda no es contraria a las disposiciones fundamentales de la Constitución", según informa Bloomberg.

Previamente, la diputada de Rusia Unida Valentina Tereshkova había propuesto "quitar limitaciones de mandatos presidenciales o incluir en uno de los artículos del proyecto de ley una disposición según la cual tras entrar en vigor la nueva Constitución el presidente actual, igual que cualquier otro ciudadano, tendrá el derecho a postularse".

Putin, de 68 años, está completando su segundo y a priori último mandato consecutivo, que termina en 2024, tras haber ejercido previamente el cargo entre 2000 y 2008, cuando pasó el testigo a Dimitri Medvedev y él se convirtió en primer ministro.

En todo caso, las enmiendas aprobadas tienen que ser avaladas ahora por los ciudadanos, que están llamados a las urnas en un referéndum el próximo 22 de abril.