Periodista relata castigo a mujeres de Irán que se quitan el hiyab: "Me dieron latigazos"

"En Irán me decían que si me quitaba el hiyab, Dios me haría colgar de mi pelo. Me echaron de la escuela. Me dieron latigazos. Me metieron en la cárcel. Me multaron. Me pegaban en la calle cada día por la policía de la moral. Si me violan, es mi culpa", contó Masih Alinejad-Ghomi.

Expresó que sin el hiyab no puede existir como mujer en su país. Añadió: "En mi casa, en occidente, me dicen que si comparto mis historias estaré provocando islamofobia. Soy una mujer de Oriente Medio y tengo miedo de las leyes islámicas. Tengo miedo de todas las brutalidades que he vivido.Fobia es un miedo irracional, pero mi miedo y el miedo de millones de otros otras mujeres que viven bajo la leche área en el Oriente Medio es racional, así que permítannos hablar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MayraDo57466678/status/1935082794197176486&partner=&hide_thread=false Ex Musulmana cuenta lo que es ser una mujer en Irán pic.twitter.com/86bvmK3asG — Mayra Dominguez (@MayraDo57466678) June 17, 2025

Régimen segrega género

El 14 de julio, Masih Alinejad-Ghomi cuestionó en la red X que Irán eliminara un alegre video donde jugadoras de baloncesto de jugadoras aparecían bailando porque esto no agrada a la República Islámica.

"¡No puedes pretender representar al deporte internacional mientras te sometes a las exigencias de un régimen de segregación de género e impones la ideología de un gobierno que encarcela, tortura y mata a mujeres por bailar, cantar y lucir su cabello!", señaló.

FUENTE: Con información de Masih Alinejad-Ghomi