Petróleo estable a la espera de avance en negociaciones sobre Ucrania

WASHINGTON. - Los precios del petróleo se mantuvieron estables este martes 30 de diciembre, a la espera de un avance concreto en las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

De esta manera, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cuyo último día de cotización era este martes, cerró estable (-0,03%) en 61,92 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, apenas retrocedió un 0,22% hasta 57,95 dólares.

John Kilduff, de Again Capital, explicó a AFP que "el mercado se ha replegado en los últimos meses ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania".

El analista añadió que "muchos interrogantes siguen sin respuesta y (el presidente ruso) Vladimir Putin no parece muy tranquilizador" sobre un posible fin del conflicto.

Este martes, Kiev señaló la ausencia de pruebas que respalden las acusaciones de Moscú sobre un ataque ucraniano con drones contra una residencia de Putin, mientras el Kremlin advertía que ese ataque endurecería su postura en las negociaciones.

Este repentino incremento de la tensión diplomática se produjo poco después de declaraciones estadounidenses y ucranianas que apuntaban a progresos en los diálogos con vistas a un acuerdo.

Sin acuerdo, "las sanciones podrían intensificarse aún más contra Rusia" y su petróleo, según Kilduff, lo que sería susceptible de sostener los precios del crudo.

Escenario geopolítico

En la esfera geopolítica, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el lunes que Estados Unidos había destruido un muelle utilizado por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela.

Desde hace meses, Estados Unidos ejerce presión militar en el Caribe y acusa al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar una vasta red de narcotráfico a través del Cartel de los Soles.

Maduro lo niega y asegura que Washington busca derrocarlo para apoderarse del petróleo del país.

Sin embargo, "no se trata de un suministro significativo, por lo que el mercado recibe estas noticias con cierta distancia", opinó John Kilduff.

Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más importantes del mundo, pero está lejos de ser uno de los productores más importantes.

