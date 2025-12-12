viernes 12  de  diciembre 2025
MERCADO

El precio del petróleo cierra al nivel más bajo en cinco años

El precios del barril de West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, para entrega en enero bajó un 0,28% y cerró a 57,44 dólares

Pozos de petróleo en el condado Kern, en California.

ROBYN BECK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El precio del petróleo estadounidense cerró el viernes al nivel más bajo en los últimos cinco años, gracias entre otras causas a la producción récord y exportaciones de Estados Unidos, consagrado como el mayor productor de barriles diarios de crudo en el mundo,

Por su parte, el crudo en Europa, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cayó un 0,26% a 61,12 dólares.

Las ventas de petróleo estadounidense a Europa y otros mercados, junto al incremento de producciones de la OPEP+ y la OPEP son las causas principales del descenso junto situaciones geopolíticas que se han sumado.

"La guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos" son la razón por la que los precios no están bajo "una presión aún mayor", explicó Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

EEUU en producción récord de 13,8 millones de barriles diarios

Una resolución del conflicto devolvería barriles al mercado si se levantan las sanciones impuestas a Moscú y Ucrania cesa los bombardeos a infraestructura petrolera rusa.

Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra las compañías navieras que operan en Venezuela y contra familiares del presidente Nicolás Maduro.

Pero "por ahora, el mercado no prevé un riesgo de interrupción del suministro", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

De manera paralela, "la perspectiva de un exceso de oferta sigue elevada y debería continuar presionando los precios", dijo Lambrecht.

El incremento en las cuotas de producción de la OPEP desde abril ha ayudado a disparar el suministro de crudo en el mercado, llevando a la baja los precios en los últimos meses.

La organización confirmó, en su última reunión, que pausará los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026.

FUENTE: Con información de AFP

